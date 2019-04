Došao sam ovdje da vam isporučim ljubav koju građani Republike Srpske imaju prema Srbiji - rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik prilikom obraćanja na mitingu "Budućnost Srbije" u Beogradu.

Foto: Tanjug

- Srbija je ono što je garancija naše stabilnosti i naše budućnosti. Možete da budete protiv vlasti, to je legitimno pravo, ali ne možete da budete protiv države. Republika Srpska nije dozvilila da BiH prizna Kosovo. Јasno i glasno smo rekli da nećemo u NATO zato što su i na nas u dva navrata bacali bombe. Mi smo doinijeli ovu odluku i u tome ćemo pratiti Srbiju - rekao je Dodik.



On je istakao da je važno da budućnost Srbije podrazumijeva mir. I Republika Srpska je trajna kategorija. Srpska je država u kojoj žive Srbi, a Srbija je zemlja u koju smo zagledani, rekao je Dodik.



Važno je da znamo da budućnost Srbije podrazumijeva mir, među nama i sa narodima s kojima dijelimo ovaj balkanski prostor. Da razmirice riješavamo pregovorima, "Moramo se naučiti strpljenju jer samo se tako možemo izboriti za interese. Srbija i Srbi u cjelini i mi u RS veoma jasno, za razliku od prije, možemo da kažemo svoj stav i borimo za njega. Danas je RS pravna kategorija, država u kojoj žive Srbi, Srbija je zemlja u koju smo zagledani i to je naš primarni osjećaj našeg identiteta", kazao je.



"Hvala gospodinu Vučiću za nešto posebno, u Jasenovcu nas je pobijeno preko 500 hiljada. Bivši režim nije dozvolio da se o tome priča. Sada smo pokušali da na pravi način obilježimo Jasenovac i kada sam tada molio da to uradimo na pravi način, rekli su mi: Možda to nije dobro, da ne vrijeđamo Hrvate..", dodao je Dodik u obraćanju prisutnim u Beogradu.



Kada sam prvi put pričao s Vučićem, odmah je rekao: idemo u to! - kazao je Dodik.



- Danas jasno izražavam podršku Srbiji i njenom rukovodstvu! Ovo je veličanstvena slika o kojoj ću svjedočiti cijeli život! Hvala Srbiji koja je moćna i jaka, okrenuta miru i slozi! Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija, i neka živi srpska sloga - završio je Dodik.





(24sata.info)