Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić kaže u razgovoru za Radiosarajevo.ba kako vjeruje da će predsjedavajući Predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik nastaviti "osporavanje puta BiH ka NATO".

Željko Komšić

"On tu neće popustiti jer je očigledno riječ o malo čvršćim, moguće i opasnijim, obavezama koje on ima prema Rusiji. Nažalost, u svemu tome ima direktnu pomoć Čovića i HDZ-a, što je opet priča za sebe. Tako da će se priča o formiranju Vijeća ministara BiH nastaviti, i to sa neizvjesnim krajem", ističe Komšić.



Prema njegovim riječima, odluka će, ipak, biti na SDA.



"I to na način da će oni morati birati između popuštanja Dodiku i odustanka od NATO-a u ovoj fazi i neformiranja Vijeća ministara BiH. Ne znam šta će na kraju SDA uraditi, samo mogu reći da DF i ja, naravno u kapacitetu koji imamo i onoliko koliko smo bitni u ovoj situaciji, nećemo popustiti ni Dodiku ni Čoviću, sve dok u sjedište NATO ne ode prvi godišnji Akcioni program u okviru MAP-a", poručuje Komšić za Radiosarajevo.ba.



Komšić je za naš portal komentirao i odluku Predsjedništva BiH da Hrvatskoj uputi protestnu notu zbog afere "Špijuni".



"Protestna nota koji BiH upućuje vlastima u Hrvatskoj je znak da je, nažalost, vlast u Hrvatskoj izašla iz granica prihvatljivog i diplomatski uobičajenog ponašanja koje treba da karakteriše odnose dvije zemlje. Zašto to vlasti u Hrvatskoj rade, između ostalog provode obavještajne operacije u BiH, prema BiH i građanima BiH, pitanje je za zvanični Zagreb. Na kraju krajeva same institucije u Hrvatskoj su priznale da je takva vrsta obavještajne operacije provođena", zaključuje Komšić.





