Predsjednik Kluba poslanika “Zajedno za BiH” u Narodnoj skupštini bh.entiteta RS Edin Ramić odbacio je navode MUP-a RS-a da se rezervni sastav policije uvodi zbog problema s migrantima na teritoriji tog bh.entiteta.

Foto: FENA

Kaže da je taj bh.entitet “uspješno upravljao s migrantima posljednjih nekoliko mjeseci s nekoliko saobraćajaca, koji su ih usmjeravali u Federaciju BiH".



-To ne daje dovoljno osnova da se uvede rezervni sastav policije i time unosi dodatni nemir u BiH. Vjerovatno će izazvati reakciju i u Federaciji BiH, koja će uvesti rezervni sastav policije ili će se opremiti neka druga jedinica, koja će imati opravdanje za neke vanredne situacije – kazao je Ramić.



Upozorio je da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u RS-u u suprotnosti s Ustavom BiH, evropskim konvencijama o ljudskim pravima te Zakonom o krivičnom postupku BiH.



Ramić je večeras u obraćanju entitetskom paralmentu, tokom rasprave o tom zakonu, upozorio da njime predviđa mogućnost “legendiranja”, odnosno skrivanja identiteta osoba koje se mogu koristiti kao informatori, prikriveni istražioci u provođenju posebnih istražnih radnji, te stranih policijskih službenika i obavještajaca potpisom direktora policije RS-a.



-Predloženim rješenjem u zakonu u RS policija preuzima nadležnosti suda i tužilaštva, posebno odredbom o sprovođenju postupka legendiranja prije donošenja naredne o sprovođenju istrage radi izmjene identiteta lica i izrade odgovarajućih dokumenata – istakao je on.



Šef Kluba poslanika Partije demokratskog progresa (PDP) Perica Bundalo ističe da treba izbjeći situaciju da se, zbog nekih rješenja u predloženim izmjenama Zakona o policiji, preširoko tumače određene okolnosti i da policija eventualno hapsi po svom nahođenju.



-Time se policiji daju značajno šira ovlaštenja u odnosu na ona koja je imala do sada. Sve ovo govorim dok je u pitanju nacrt zakona i mislim da treba da se uključimo svi da objektivno razmislimo o ovom pitanju i dođemo do najkvalitetnijeg rješenja – rekao je Bundalo u obraćanju parlamentu.



Poslanica Srpske demokratske stranke (SDS) Ivanka Marković je rekla da je pojedine članove zakona potrebno preciznije definisati, kako se ne bi davalo osnova da neko sumnja u dobre namjere policije.



-Došlo je do nepotrebne uzbune javnosti. Ne uvodi se ništa novo. Prepisuje se odredba Zakona o krivičnom postupku, ali nepotpuno– rekla je Marković i navela da je ovlaštenje policije da lišava slobode regulisano Zakonom o krivičnom postupku, ali da je u predloženim izmjenama zakona trebalo navesti u kojem roku se ta osoba sprovodi tužiocu kako je to regulisano Zakonom o krivičnom postupku.



Dodala je, ako se dupliraju rješenja, pitanje je na koji će se zakon pozvati policija.



Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Sociajlističe partije u obraćanju u Narodnoj skupštini RS-a pozdravili su predloženi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u RS-u, kojim je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije.



Narodna skupština RS-a nastavlja rad i sutra kada je predviđeno glasanje o razmatranim tačkama.





(FENA)