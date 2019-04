Nije postignut nikakav dogovor, pričali smo oko raspodjele resora, ali dok se sve ne dogovori i potpiše ništa nije dogovoreno, kazao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik o današnjem sastanku stranačkih lidera.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Nećemo podržati MAP, jer to je izvan pitanja formiranja Vijeća ministara. BiH treba nastaviti svoj evropski put, trebamo imati formiranu vlast kako bi do kraja godine dobili kandidatski staus za članstvo u EU, ali MAP nije dio toga", kazao je Dodik.



On je još dodao kako su Čović i on potpisali izjavu vezano za neke ranije dogovore stranačkih lidera, ali da je nije potpisao Izetbegović.



"Oni su tražili da se na jedan sumnjiv način potpiše MAP, da aktuelna ministrica stavi potpis, što je apsolutno nemoguće. Izetbegović je tražio da dobije ministarstvo odbrane kako bi u budućnosti njegov čovjek potpisao to, ako ne bude potpisano sada", naveo je Dodik o aktivaciji MAP-a.



Dodik je kazao kako je Izetbegović na sastanku tražio mjesto ministra sigurnosti koje bi navodno pripalo Fahrudinu Radončiću.



"Izetebegović je rekao da očekuje da se na čelo ministarstva sigurnosti pojavi Fahrudin Radončić, a pored toga ima i vanjske poslove i odbrane. DF nije nigdje spomenuta, već je spomenuto samo da će Radončić biti na čelo ministarstva sigurnosti, a to je s njim dogovorio", kazao je Dodik.



"Ako ovdje neko krene u rješavanje pitanja vanjskih poslova bez konsenzusa svih, onda on rizikuje da ugrozi neke stvari", kazao je Dodik.



"Izetbegović je spominjao neke probleme koje ima ovdje, na što sma mu ja rekao da mene to ne zanima, zanimaju nas samo interesi RS-a", dodao je Dodik.





(24sata.info)