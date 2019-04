Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u intervjuu za rusku Gazetu da određene političke struje žele članstvo BiH u NATO, ali da je za srpski narod to ponižavajuće i neprihvatljivo.

- Nismo zaboravili da je NATO bombardovao Republiku Srpsku, a kasnije i Srbiju. Istorijska je činjenica da su za vrijeme jugoslovenskog sukoba Hrvati i Bošnjaci uživali podršku članica NATO. S toga, naravno, nastoje ubrzati proces evroatlantskih integracija BiH. Oni vjeruju da će nakon toga dobiti još veću političku podršku Zapada, jer NATO nije samo vojna organizacija, već i politička organizacija - rekao je Dodik.



On kaže da pitanje članstva u NATO za srpski narod predstavlja ne samo poniženje, već i gubitak samostalnosti i ugrožavanje dobrih srpsko-ruskih odnosa.



- Ne želimo da granica NATO sa Srbijom ide rijekom Drinom. Ne želimo da izgubimo političku autonomiju i prijateljstvo sa Rusijom - istakao je Dodik.



Kada je riječ o situaciji u regionu, Dodik je rekao da se zapadni eksperimenti na Balkanu nastavljaju, te da neriješeni sukobi omogućavaju Zapadu da potencijalno ponovo interveniše.



On kaže da u regionu prevladavaju dvostruki standardi - ono što je dozvoljeno jednom narodu, drugom nije.



- S jedne strane, dozvoljeno je stvaranje etnički čiste Hrvatske i odvajanje Kosova od Srbije, a sa druge strane, Republika Srpska se zadržava u Bosni i Hercegovini, koja zapravo ne funkcioniše - ističe Dodik i dodaje da to jasno ukazuje na negativne namjere prema jednom narodu - srpskom.



On naglašava da je rukovodstvo Srpske i Srbije svjesno šta treba da se uradi da se spriječe nasilje i pokušaji nelegitimnog zauzimanja vlasti od strane onih koji djeluju u interesu Zapada.



- Dobili smo nedvosmislenu podršku ljudi na izborima i moramo opravdati njihovo povjerenje - poručuje Dodik.



Dodik je izrazio uvjerenje da će jednog dana svi Srbi živjeti u jednoj državi.



- Ako je to dozvoljeno drugima, zašto Srbima ne bi bilo? - pita on.



Dodik je, u intervju za Gazetu, najavio da će u junu prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, te da je za Republiku Srpsku važno da bude predstavljena na ovom važnom svjetskom događaju.



- Redovno posjećujem ovaj forum i smatram ga jednim od ključnih svjetskih foruma, posebno zato što se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Vladimira Putina. Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu je prilika da se upoznate sa dostignućima ruske ekonomije - rekao je Dodik.



On je podsjetio da su ključni sporazumi o učešću ruskih kompanija u projektima u Republici Srpskoj potpisani upravo u Sankt Peterburgu, te da je izuzetno važno da se nastave pregovore o učešću Srpske u projektu "Turski tok".



Dodik je rekao da će učestvovati na manifestaciji "Besmrtni puk" 9. maja u Banjaluci, te da Republika Srpska i srpski narod podržavaju ovakve i slične događaje kojima čuvaju sjećanje na svoje pretke, njihove podvige i patnje.



Dodik je naglasio da su mu podrška i savjeti slavnog srpskog režisera Emira Kusturice jako važni.



- On je moj prijatelj, veliki intelektualac, sposoban da razjasni suštinu problema, izbjegavajući birokratske izraze. Emir mi pomaže da razumijem zamršenosti globalnih procesa - rekao je on.

