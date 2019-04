Klub Srba u Skupštini HNK-a još uvijek nije konstituisan, niti ima prijedlog za rukovodstvo.

Foto: 24sata.info

Današnji sastanak nije urodio plodom, pošto se prema očekivanjima Zora Dujmović i Vesna Saradžić nisu dogovorile. Dujmović je nakon 45 minuta sjednice, zakazane na njenu inicijativu, medijima kazala da su stranke HNS-a apsolutni pobjednik izbora, a da je SDP iz kojeg dolazi Saradžićeva jasno kazao da ne želi ući u vlast. To se, navela je, reflektira na rad kluba i nije jasno “šta SDP želi“.



Vesna Saradžić je konstatovala da nije postignut politički dogovor, ali se nije složila sa objašnjenjem koje je ponudila Dujmović. Pozicija zamjenice predsjedavajućeg vuče svoj legitimitet iz Kluba Srba.



- Poslovnik je jasan, a i Ustav Federacije BiH koji kaže da klub predlaže članove rukovodstva. Skupština to samo treba da potvrdi. Mogu samo postaviti pitanje kako to da u mandatnom periodu 2010. - 2014., kad je SDP bio dio parlamentarne većine, nismo imali zamjenika predsjedavajućeg, kazala je Saradžić.





(24sata.info)