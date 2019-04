Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u intervju za beogradske Večernje novosti da je BiH nemoguća konstrukcija i da je paraliza njen koncept.

Arhiv / 24sata.info

- Ona je uvijek u paralizi. I prije četiri godine je izabran Savet ministara, pa je poslije godinu dana ušao u blokadu, ništa nije mogao ni da predloži, ni da odluči - rekao je Dodik.



On je naveo da paraliza vlasti na nivou BiH utiče na Republiku Srpsku, ali da je Srpska stabilizovala svoju ekonomiju, budžet i političke institucije, te u nemogućim uslovima pokazala sposobnost da egzistira.



Dodik je naglasio da BiH ne bi trajala ni dva dana da nema stranaca.



Na pitanje hoće li se srpski predstavnici povući iz Parlamentarne skupštine BiH, a on iz Predsjedništva, ukoliko se nastave blokade, Dodik je odgovorio:



- Napravićemo taktički najbolje što je moguće. Nešto mi se sviđa da ih malo iritiram tamo.



Komentarišući ideju o razgraničenju Srbije sa Albancima, Dodik je rekao da Srpska otvoreno prati politiku Beograda i da će prihvatiti sve što Srbija izabere kao definitivno rješenje.



- Ako hoćemo stabilan Balkan, onda se on mora redefinisati na način da budu objedinjeni prostori gdje su većinski dominantni narodi. Međutim, mi smo ovdje eksperiment koji nije dozvolio da se narodi razgraniče na istorijski način, da izgrade svoje države i onda pokušaju da sarađuju i grade prijateljstvo, nego smo ostali u tinjajućem sukobu oko mnogih pitanja. Sve dok imate problem granica i otetosti teritorije, ne možete da obezbijedite trajan mir - smatra on.



Dodik je ponovio da ostaje pri stavu da bi Republika Srpska trebalo da proglasi nezavisnot ukoliko samoproglašeno Kosovo dobije stolicu u UN.



- Mi smo već odvojeni, samo to nije proglašeno. BiH je potpuno podijeljeno društvo. Država ne funkcioniše, već postoji neka njena imaginacija. Dejtonski sporazum je "sklepao" tu zemlju koja nema ništa zajedničko, a mi sad treba da pokušamo da napravimo neku zajedničku politiku. To ne ide - rekao je on.



Dodik smatra da će se u geopolitičkom i regionalnom kretanju stvoriti momenat kada će ujedinjenje Srpske i Srbije biti moguće i da će taj proces ubrzati ukoliko bude mogao, ali, kako kaže, nije avanturista i neće narod da uvodi u stradanje ili izbjeglištvo.



- Nemam dileme da će se ujedinjenje desiti, samo se bojim da ja, ili neko drugi, taj momenat ne propustimo - rekao je on.



Dodik smatra da bi za Srbe najstabilnije bilo kada bi se "objedinili u jednoj perspektivnoj državi Srbiji".



- Nismo nikada nikoga u istoriji napali, pa nećemo ni sad. Taj prostor pripada nama. Kako će neko iz Sarajeva moći da kaže da je Banjaluka njegova? Nije njegova, već naša, srpska. Ona osjeća da pripada Srbiji. Svi to misle i 99 odsto Srba smatra da je to Srbija, a drugi mogu da se bore protiv toga koliko hoće, džaba im - poručio je Dodik.

(RTRS)