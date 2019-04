Bosna i Hercegovina ne smije propustiti priliku za članstvo u NATO savezu, rečeno je na redovnoj sesiji Kruga 99, održanoj u nedjelju u Sarajevu.

O temi "Državotvorno nejedinstvo jača separatizam, diskriminatorni poredak i neprijateljstvo prema BiH" govorili su Dženan Đonlagić, potpredsjednik Demokratske fronte (DF), i Zlatan Begić, zastupnik DF-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović pojasnio je kako će se današnja sesija održati u dva dijela, a u prvom dijelu će biti organizirana komemoracija povodom smrti profesora emeritusa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Tvrtka Kulenovića koji je preminuo jučer.



Đonlagić je kazao kako se BiH kao država nalazi u prelomnom političkom trenutku.



"Mi, u Demokratskoj fronti zbog svega što se dešava, prije svega u politikama vlasti entiteta Republika Srpska i saučesništva u politikama HDZ-a i HNS-a, zaista mislimo da se postalo nesuvislo pozivati na međunarodnu zajednicu", rekao je Đonlagić.



Iz DF-a su pozvali sve državotvorne politike i snage na okupljanje u cilju iznalaženja institucionalnog odgovora na politike siledžijstva i pripreme za nova nasilja.



"Historija nas uči da svijet neće nas odbraniti od bilo kakvog nasilja, od onih koji protivno civilizaciji poznaju samo zakon sile", rekao je Đonlagić.



Smatra kako treba zaustaviti izmjene Izbornog zakona BiH koje dolaze po koncepciji Dragana Čovića i HDZ-a, jer "ako se one realizuju onda bilo kakva priča o građanskim multietničkim strankama u BiH postaje besmislena i bespredmetna".



"DF suvereno donosi svoje političke odluke. Jedna od tih je i ovaj sporazum o uspostavljanju parlamentarnih većina. Znamo da je ta odluka teška, svjesni smo toga. Ali, istovremeno, ona je hrabra i državotvorna", rekao je Đonlagić.



Pojasnio je kako strateški ciljevi pred kojima se nalazi BiH i događaji od 7. oktobra 2018., a koji se dešavaju u i oko BiH, DF su opredijelili da ih ne posmatraju iz "hladovine opozicije" ili "s političkih tribina", nego da uzmu aktivno učešće u procesima i kroz institucije BiH i u žižu javnosti vrate debatu i priču o građanskom društvu i građanskoj politici u BiH.



"Trebaju svi da znaju da ljudi koji trenutno su u DF-u spremni zbog ovih strateških ciljeva žrtvovati sve lične i stranačke ciljeve i spremni su da priču oko očuvanja mogućnosti da ova zemlja u kontekstu njenog političkog sistema ostane multietnička i postane građansko društvo s obzirom da želi biti članicom Evropske unije (EU), a to je zaista osnovni standard u svim zemljama članicama", rekao je Đonlagić.



Dodao je kako aktivna posvećenost oko generacijske šanse dobijene u smislu nastavka partnerstva s "najjačim sigurnosnim savezom trenutno u svijetu, NATO-om, nešto što BiH i generacija koja u njoj živi, kao i generacije koje dolaze ne smije propustiti".



"Ne smijemo propustiti poziv i priliku da konačno stanemo pod najsigurniji 'kišobran' u svijetu, i da pitanja konflikta, nesigurnosti, eventualno bilo kakvih sukoba konačno za jednu ili više generacija stavimo po strani, a posvetimo se životnim pitanjima kojih je bezbroj neriješenih i nagomilanih u BiH", rekao je Đonlagić.



Osvrnuo se i na trenutnu političku situaciju u BiH i dodao kako DF nije uslovljavao političkog partnera u smislu "traženja novih ministarstava i tome slično".



"Ali, ne vidim ništa sporno da država BiH ima recimo Ministarstvo poljoprivrede ili da ima Ministarstvo za evropske integracije. Mislim da je to vrlo legitiman zahtjev i da je to dobro za državu BiH", rekao je Đonlagić.



Istakao je i kako eventualne izmjene Izbornog zakona u ovom trenutku, posmatrati "iz redova opozicije" je besmisleno, jer u BiH postoji takav nivo "nerazvijenosti demokratije da iz opozicije se ne može ništa uraditi".



U DF-u cijene da je u BiH politički trenutak veoma ozbiljan.



Istakao je i kako priča oko konstituisanja vlasti nije završena. Smatra i da je važno novo Vijeće ministara BiH ne bude formirano prije vlade Federacije BiH, jer ukoliko dođe do formiranja novog Vijeća ministara bez federalne vlasti, federalna vlada u tehničkom mandatu bi mogla dočekati i naredne izbore.



Zlatan Begić, zastupnik DF-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kazao je kako razlika između '92. godine i današnjih dešavanja, u tome što je '92. godine diskriminacija, urušavanje i blokiranje institucija, nepojavljivanje u institucijama bilo protivustavno.



"Danas to više nije ponašanje koje se može sankcionisati akcijom institucija sistema. Zapravo, mi napad na BiH imamo iz institucija sistema, od dobro poznatih politika", rekao je Begić.



Istakao je kako je, sportskim žargonom rečeno, izgubljeno prvo poluvrijeme, jer je dozvoljeno da nacionalisti ovladaju domovima naroda.



"Drugo poluvrijeme polako gubimo. Ko je kriv za to? Upravo građansko lijeva opcija. U tom drugom poluvremenu mi evo 'prosipamo' 300.000 glasova, odbili smo da imamo većine u vladama, odbili smo da imamo svoje premijere, odbili smo da budemo značajan faktor unutar parlamentarne većine, tu govorim o BH bloku", rekao je Begić.



Izjavio je kako se DF neće nikome pravdati što se bori za državu, da bi u toj državi postojao građanin sa svim svojim pravima i poručio kako će se boriti do kraja.





