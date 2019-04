Poslije izbora između 23. i 24.maja, novi saziv Evropskog parlamenta imaće 751 poslanika i poslanicu, da bi u julu, poslije konstituisanja Parlamenta, počeo i proces izbora nove evropske administracije i njenih čelnih ljudi.

Kako javlja RTS, poslanica iz Slovenije Tanja Fajon, koja je u izbornoj trci za novi mandat, smatra da u izbornom periodu ne bi trebalo očekivati značajne odluke u vezi sa Balkanom.



Prema njenim riječima, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini ima još nekoliko mjeseci mandata, ali se već osjeća da institucije nisu u najvećoj brzini. Idemo na izbore i imamo druge izazove ispred nas da bismo u Evropskom parlamentu i na čelu evropskih institucija zadržali proevropsku značajnu većinu i mogli da nastavimo i sa proširenjem, objasnila je Fajon.



Poslije 10 godina u Evropskom parlamentu, aktuelni šef delagacije za odnose sa Srbijom, i dobar poznavalac Balkana, Eduard Kukan neće se kandidovati za novi mandat. U novom sazivu predviđa manju podršku za proširenje na Balkan nego do sada.



Kukan smatra da je potrebno imati prijatelje koji su spremni da se bore za proširenje, koji zaista vjeruju da, bez uključenja Zapadnog Balkana, ne možemo da govorimo o cjelovitoj Evropi.



To nije pozicija mnogih ovdje u Evropskom parlamentu, ali ni mnogih vodećih političara u Zapadnoj Evropi, ukazao je Kukan. On vjeruje da će se proširenje nastaviti, ali regionu poručuje da će biti neophodna mnogo aktivnija uloga vlasti Zapadnog Balkana. Projekcije izbornih rezultata za sada ne predviđaju dramatične promjene.



Kako se procjenjujue, narodne partije i evropski socijalisti izgubiće neka mjesta, ali će ostati vodeće grupe u parlamentu. Desne i antievropske partije će porasti, ali nedovoljno da bi bili blokirajuća manjina, prognozira se u Briselu.



Fajon očekuje da će biti neke više desne, populističke snage, ali ne toliko značajne. Posle Brexita, prema anketama u zemljama EU, građani danas žele više od Brisela, barem tamo gdje su zajednički izazovi, istakla je Fajon.



Ona „ostaje optimista“ da će mnogo ljudi izaći na evropske izbore, jer znaju da je u pitanju sama budućnost EU. Test za odnos prema Balkanu biće odluka o otvaranju progovora sa Sjevernom Makedonijom i Alnbanijom, najavljena za juni.



Kukan smatra da EU u dijalogu Beograda i Prištine nije pokazala lliderstvo i da će to biti posao za nasljednika Federice Mogherini. On podsjeća da je dijalog već predugo blokiran i misli da nije bilo dovoljno reakcije Unije da se situacija promijeni.



Nadam se da ćemo, u sljedećoj administraciji i mandatu, imati stvarnog lidera na mjestu visokog predstavnika EU. Bez takvog angažmana, nije realno očekivati napredak, predočio je Kukan.



Pitanje ko će zamijeniti Mogherini, komesara Johannesa Hahna i druge čelnike EU postaće aktuelno odmah poslije održavanja izbora.





