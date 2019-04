Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i lider SNSD ocijenio kao neprimjerena jučerašnja reagovanja pojedinih stranih ambasada i pravljenje histerije povodom donošenja zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj.

Foto: 24sata.info

– To je direktno miješanje u naše unutrašnje stvari i tražiću od njih pojašnjenje toga. U vezi sa pomenutim zakonom, riječ je o demokratskom procesu i o tome se javno raspravlja u Skupštini, mi se u to ne petljamo – rekao je Dodik.



On je naglasio da, na primjer, američka policija prema zakonu ima jako velika ovlašćenja, pa nema potrebe da Ambasada SAD "nama drži predavanje".



Podsjetimo, ambasade SAD, Njemačke i Velike Britanije te OHR saopštile su jučer da je MUP RS dostavio nacrt Zakona o javnom okupljanju ekspertima međunarodne zajednice u svrhu dobijanja njihove stručne ocjene, te da bi isto trebalo uraditi i sa predloženim amandmanima na Zakon o javnom redu i miru.

(RTRS)