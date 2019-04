Lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je neformiranje vlasti u BiH isključivo strategija bošnjačkih političara, te naveo da ne postoji nijedan racionalan razlog da odmah ne bude formiran Savjet ministara i za predsjedavajućeg imenovan Zoran Tegeltija ili neko drugi koga predloži SNSD, jer se zna da to mjesto pripada Srbima.

Arhiv / 24sata.info

"Oni koji ne žele da BiH funkcioniše misle da time mogu ostvariti neke nove benefite za sebe, tako da svoju brojnost transformišu u odlučivanje na nivou Predsjedništva BiH", smatra Čović.



On napominje da je besmislica govoriti da će neko kršiti Ustav, a "vi ga svojim postupcima brutalno kršite".



"Vi nemate drugog izbora nego da prihvatite ono što vam kao kvalitetan prijedlog ponudi srpska strana. Telgeltija je do juče bio ministar finansija", rekao je Čović za Radio-televiziju Republike Srpske.



On je naveo da se konstitutivni narodi samo moraju dogovoriti o resorima, pri čemu su tri Hrvata, tri Srbina i tri Bošnjaka ministri, prenosi Srna.



"Svaka druga igra neće proći. Ideje da hrvatsko mjesto zauzme neko iz DF-a, koje su nemoguće, mogu biti samo u glavama nekog iz Sarajeva, (lidera SDA Bakira) Izetbegovića i njegovih saradnika", poručuje Čović.



On je rekao da sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom ima korektan odnos, ali da oni ne rade kao dvojica protiv trećeg, već pokušavaju da situaciju realno sagledaju.



"Ne postoji mogućnost da radimo dva na prema jedan, jer to znači rasturanje BiH i kršenje Ustava BiH", napominje Čović.



On kaže da vlast u Federaciji BiH sa DF-om, HDZ-om i SDA može biti formirana kada bi to bilo partnerstvo koje počiva na jasnoj poziciji pogleda unaprijed i definisano programskom agendom potrebnom za evropski put, a da prva tačka bude Izborni zakona koji će uvažiti odluke Ustavnog suda BiH.



"U ovom trenutku je najvažnije da ne može biti formirana bez HDZ-a BiH", naglasio je Čović.



On je rekao da zbog lidera SDA Bakira Izetbegovića postoji nazadovanje u odnosima Srbije i BiH, te napomenuo da BiH ne smije zaostati na evropskom putu za Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom.



"Krajem aprila biće održani sastanci koje će organizovati njemački kancelar Angela Merkel i francuski predsjednik Emanuel Makron na koje će pozvati sve predstavnike iz našeg okruženja, gdje se želi poslati poruka u vezi sa BiH", dodao je Čović.

(24SATA.INFO)