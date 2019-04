Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas za RTRS da nije optimista povodom najavljenog sastanka SNSD-a, HDZ-a i SDA-a, te da SDA krši ustavno pravo opstruišući formiranje vlasti na nivou BiH.

Foto: 24sata.info

- Nisam optimista. Bakir Izetbegović će i dalje uslovljavati. Nemam zahtjeve i očekivanja, ali ću naravno otići na sastanak - istakao je on.



Dodik je rekao da nije izvjesno kada će Savjet ministara biti formiran, te da SDA izmišlja razne načine da pokaže kako se o tome razgovara, a da u suštini dogovor nije blizu.



- Nama i ne treba dogovor s njima, jer mi, kao predstavnici Republike Srpske, imamo ustavno pravo da popunimo mjesta koja su po Ustavu predviđena za predstavnike srpskog naroda i Srpsku. Ne treba oni nama ništa da daju, niti mi nešto tražimo -poručio je Dodik.



On je naveo da je za formiranje Savjeta ministara potrebno izmijeniti procedure koje su nametnuli visoki predstavnici u BiH, te poštovati Ustav i izbornu volju građana.



- Potrebno je da Republika Srpska imenuje svog predstavnika u Savjet ministara i da i drugi u BiH to urade, te da se oni sastanu i konstituišu organ. Problem je što su izmislili da to mora da ide u Parlament, a tu je potrebna većina - rekao je Dodik.



On je podsjetio i da su i zvaničnici EU jasno poručili da je potrebno što prije formirati vlast na nivou BiH.



(24sata.info)