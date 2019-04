Predsjedavajući Kluba poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dženan Đonlagić je kazao Feni da će taj klub uvijek podržati inicijativu za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina.

Po njegovim riječima, razlog je civilizacijskog karaktera. Kaže da je „ovo pitanje da li ste na strani jedne norme civilizacijske tekovine ili niste“.



- S obzirom na to da je BiH zemlja na čijoj teritoriji su počinjeni i presuđeni najteži ratni zločini i zločin genocida, a s obzirom da postoje pojedinci i strukture koje još uvijek na žalost negiraju presude najviših domaćih i međunarodnih sudova, onda jedino rješenje koje je normalno, koje je civilizacijsko jeste normirati to putem jednog državnog zakona da bi se imala pravna osnova za sankcioniranje svih onih koji bi negirali presude i domaćih i međunarodnih sudskih instanci - smatra Đonlagić.



Kazao je da će uvijek podržati jedan takav zakon i inicijativu, „jer se naprosto radi o tome da ste ili na strani civilizacijskih tekovina, ili niste“. Mi smo, istaknuo je on, sigurno na strani civilizacijskih tekovina.



- Kakva će biti sudbina takve inicijative ili donošenja jednog takvog zakona, na žalost, dosad smo imali priliku da svjedočimo da možemo obezbijediti takozvanu prostu većinu u zakonodavnom tijelu, međutim uvijek smo imali problem s entitetskom većinom u državnom parlamentu. Na žalost, predstavnici iz entiteta Republika Srpska do sada nisu smogli snage da budu na strani civilizacijske tekovine i odbijali su da se pozitivno izjasne o jednom takvom zakonskom rješenju - naveo je Đonlagić.



Kaže da je za očekivati da će sigurno u BiH doći vrijeme „kada ćemo dobiti jedno takvo zakonsko rješenje“.



- S obzirom na to da postoje i određene zemlje članice EU koje su krenule u donošenje takvih zakonskih rješenja, kao što je na primjer Belgija, onda to jasno šalje signal da to treba uraditi i u BiH, dakle zemlji na čijoj teritoriji su počinjeni najteži ratni zločini i zločin genocida. I ne samo počinjeni, nego presuđeni – zaključio je Đonlagić.



Podsjećanja radi, predstavnici 12 udruženja žrtava su na više od 1.000 domaćih i stranih adresa uputili pismo u kojem traže pravnu implementaciju presude Radovanu Karadžiću za genocid i zločine protiv čovječnosti, kroz donošenje Zakona o zabrani negiranja genocida i zločina. Također traže i poništavanja odlikovanja koje su vlasti entiteta Republika Srpska dodijelile Karadžiću i drugim presuđenim ratnim zločincima.



Kako su saopćili, pisma su upućena Uredu Visokog predstavnika, članicama Vijeća za implementaciju mira, zastupnicima i delegatima oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije. Pisma su poslana ponaosob svim članovima Evropskog parlamenta, te rukovodstvu Evropske komisije i Vijeća Evrope, Ujedinjenim nacijama i drugim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima ljudskih prava.





