Dragan Čović, lider HDZ-a i Bakir Izetbegović, prvi čovjek SDA na press konferenciji u Mostaru govorili su o formiranju vlasti na nivou BiH i FBiH, te o saradnji sa Demokratskom frontom.

Foto: 24sata.info

Dragan Čović je kazao da u HDZ u dobroj vjeri ulaze u dogovor o vlasti na nivou BiH.



"DF nije bila tema s tog aspekta. Mi u dobroj vjeri ulazimo da dogovorimo vlast na razini BiH sa SDA i partnerima. SNSD-om i njihovim partnerima. Ko će biti partneri njima - to nas ne interesuje. Za mene ne postoji četvrti partner. Ko će biti u paketima i resorima - nije moja stvar", poručio je Čović, prenosi N1.



Bakir Izetbegović je kazao da nije problem u DF-u i HDZ-u.



"Problem je to što kompletan hrvatski korpus gleda na to kao HDZ. Ima frustracija koju ne možemo gurnuti pod tepih. Imate blok koji predstavlja četvrtinu stanovništva, oni koji ne žele da se svrstaju u ova tri segmente. To dvoje nije lako uskladiti, ali to je naša stvarnost", poručio je Izetbegović.



"Dejton je balans etničkog i građanskog. Valja nam naći kombinaciju. Bili smo blizu. Aprilski paket je bio skoro usvojen. Sa sadašnjim iskustvima - mnogi bi ga sada prihvatili. Sazrijevamo dakle", kazao je Izetbegović.



Njih dvojica su također razgovarali o resorima na nivou BiH. Čović je kazao da je neodgovorno govoriti o tome bez treće strane.



"Morat ćemo sjesti svi zajedno i dogovoriti mehanizam. Dogovorit ćemo se za sat-dva-tri, uvijek će biti nezadovoljnih, ali na kraju svi budu zadovoljni", dodao je Čović na ovu temu.

(24sata.info)