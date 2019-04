Na sastanku u Mostaru SDA i HDZ su među ostalim razgovarali i o “oživljavanju Herceg-Bosne“ te RTV Herceg-Bosne.

Foto: 24sata.info

''Treći entitet može napraviti samo neodgovorna politika Bošnjaka'', rekao je Čović. Dodao je kako je netko Sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne predstavio u oživljavanje Herceg-Bosne.



''Ovih dana smo vidjeli komentare da netko oživljava RTV HB, a ja vam kažem da ona postoji već 20 i nešto godina'', rekao je Čović.



“Razgovarali smo i o nekim vrućim temama; oživljavanja Herceg-Bosne, trećeg entiteta, kanala Herceg-Bosna... Zadovoljan sam odgovorima koje sam dobio. Od strane HDZ-a sam dobio odgovor da HDZ ne kani praviti treći entitet i da ih, kao što oni kažu, jedino neka loša bošnjačka politika može ih ponovo okrenuti u tom smjeru. Što se tiče same televizije Herceg-Bosne, ona odavno postoji. Imamo 100 kanala, pa evo i ovaj 101. On nije novoformiran nego je to jedan stari kanal", kazao je Izetbegović.

(24sata.info)