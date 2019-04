U Mostaru je okončan sastanak delegacija HDZ-a i SDA koje su predvodili predsjednici Dragan Čović i Bakir Izetbegović.

Foto: 24sata.info

''Moramo zajedno tražiti rješenja kako bi napravili jedni reformsku agendu koja će biti glavna točka Izborni zakon i Grad Mostar'', rekao je Čović.



Dodao je kako su dogovarali dinamiku kako bi neke stvari unutar Vlade Federacije trebalo promijeniti oko reorganizacije strukture vlade, te da je osnova razgovora i jedna od točaka povjerenje i nepovjerenje.



Čović je kazao da je vrijeme da se dogovori raspodjela resora u Vijeću ministara BiH.



"Pojedinačno smo razgovarali o Vijeću ministara BiH i dogovorili da trebamo sjesti i dogovoriti raspodjelu resora. Što se tiče Vlade FBiH kazali smo da zajedno moramo tražiti rješenja, kako bi napravili reformsku agendu gdje će prva točka biti izmjena izbornog zakona i grad Mostar jer su dogodine lokalni izbori. Dogovarali smo dinamiku kako bi neke unutarnje stvari trebali promjeniti, oko reorganizacije Vlade FBiH kao takve".



''Nikog nije bilo iz SDA na Sajmu gospodarstva. Iso tako se protumači kada ja ne odem na Bajramski prijam u Sarajevu. Imamo šumova u komunikaciji. Ovo vrijeme traži da češće budemo zajedno na zajedničkim manifestacijama gdje se okuplja. Još ćemo o ovim temama porazgovarati uz radni ručak'', rekao je Čović.



Izetbegović je rekao kako će se iduće sedmice naći u širem sastavu sa SNSD-om.



''Idemo korak po korak. Ostat će neprecizno definirano pitanje Akcijskog plana za članstvo u NATO, Vidjećemo kako doći do nekog dogovora i rješenja po tom pitanju, a da bi se riješila i ova kriza u koju ulazimo i koja prijeti da eskalira'', rekao je Izetbegović.



''Kad je u pitanju federalni nivo HDZ inzistira da se jasno definiše rješenje Izbornog zakona. Ta stvar se mora uraditi ali moramo riješiti i presude suda za ljudska prava iz Strasbourga, ali možemo nagovijestiti da možemo napraviti rješenje. Mislim da smo danas napravili jedan iskorak i imali smo neobično iskren razgovor. Vidimo da ima bespotrebnih nesporazuma. Razgovarali smo i o vrućim temama: oživljavaju Herceg-Bosne trećem entiteta i zadovoljan sam odgovorom'', rekao je Izetbegović.



''Loša politika bošnjačka može ih okrenuti u tom smjeru. Što se tiče televizije, to nije ništa. Ima stotinu kanala i to nije novi kanal'', rekao je.



Naveo je kako Milorad Dodik sve što radi i što planira raditi, optuži drugu stranu. Rekao je kako su navodi o popisu vojno sposobnih Bošnjaka besmislica.



Čović je još poručio I kako bi se SDA I HDZ trebale međusobno braniti, a poručeno je i das u ove dvije stranke pravi pertneri.



(24sata.info)