Predsjednik Građanskog saveza i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Nihad Čolpa podnio je Inicijativu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za održavanje vanredne sjednice na temu sigurnosne situacije vezano za najavu Vlade RS-a da će uspostaviti rezervni sastav policije.

Čolpa je u obrazloženju za podnošenje Incijative podsjetio da je Vlada entiteta RS na posljednjoj sjednici usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim stvara uslove za uspostavljanje rezervnog sastava policije.



Najava formiranja rezervnog sastava MUP-a RS-a dolazi nakon što su već izvršene nabavke oružja za policiju u manjem entitetu. Entitet RS nabavkom oružja za policiju i formiranje rezervnog sastava stvara vojnu formaciju od policije, te na taj način mijenja ravnotežu u oružju u BiH, što je direktno kršenje Aneksa 1 Dejtonskog mirovnog sporazuma.



"Jedina namjena rezervnog sastava MUP-a RS-a može biti da rezervni sastav bude buduća pješadija tog entiteta, a svi znamo šta se devedesetih godina događalo na tom prostoru od strane pješadije inicijalno formirane kao rezervnog sastava", smatra Čolpa.



On je naveo kako razlog za zabrinutost imamo i zbog činjenice da aktuelnu vlast u entitetu RS čine oni koji veličaju ratne zločince i ne priznaju presude Međunarodnog suda u Hagu te da se dozvoli formiranje rezervnog policijskog sastava i to rezervnog sastava iste one policije koja je počinila, a danas negira genocid u Srebrenici i druge zločine.



"Iz gore navedenih razloga Vam se obraćam i tražim da se u što skorijem roku održi vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Pored mnogobrojnih razloga za brzo djelovaje Predstavničkog doma Parlamenta FBIH imamo potrebu i zbog toga što nemamo stav o ovom pitanju nijedne relevantne institucije u BiH. Naime, u proteklom periodun nismo imali stav OHR-ovog odjela zaduženog za rad policijskih agencija u BiH i nadležnih džavnih institucija. Stoga smatram da u cilju sigurnosti građana Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH treba donijeti stav o ovom pitanju", naveo je Nihad Čolpa u svojoj Inicijativi upućenoj Predstavničkom domu Parlamenta FBiH za održavanjem vanredne sjednice.





