Stranka demokratske akcije smatra da su izjave Milorada Dodika da SDA popisuje vojno sposobne Bošnjake i zloupotrebljava namjensku industriju totalne besmislice, ali vrlo opasne besmislice koje imaju nekoliko ciljeva.

Foto: 24sata.info

- Prvi cilj je da se skrene pažnja sa nedavne presude za genocid ratnom zločincu Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu i strah od posljedica te presude, s obzirom da vlasti entiteta RS odlikuju ratne zločince i nazivaju po njima studentske domove. Zatim je namjera da se skrene pažnja da je Dodik jedini krivac za opstrukciju formiranja Vijeća ministara i rada Predsjedništva BiH, te da se dodatno pokuša opravdati najava uvođenja rezervnog sastava policije u entitetu RS – navodi se u saopćenju SDA.



S druge strane, dodaju iz SDA, to je opasna i perfidna propaganda „kakvu je vršio i Miloševićev režim uoči agresije na BiH“.



Navode da su i tada „drugi optuživani da se naoružavaju i ugrožavaju sigurnost Srba, a onda se to koristilo kao opravdanja za agresiju“.



- Što se tiče namjenske industrije u BiH, ona će nastaviti da radi i da se razvija u skladu sa zakonima i propisima kao i do sada, svidjelo se to Dodiku ili ne – poručuju iz SDA.





(FENA)