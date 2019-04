Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović ocijenio je da je jedini krivac što do sada nije uspostavljeno novo Vijeće ministara BiH Milorad Dodik.

Komentirajući tvrdnje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i predsjednika SNSD-a da „Bošnjaci vrše opstrukcije“, Džaferović je istaknuo da je to zamjena teza, te da jedino Dodik svojim potezima i izjavama opstruira konstituiranje Vijeća ministara, ali i rad Predsjedništva BiH.



"Dodik opstruira provođenje Zakona o odbrani BiH i ispunjavanje međunarodnih obaveza naše zemlje, a onda za opstrukcije optužuje bošnjačke političke predstavnike i govori kako je „BiH nemoguća“. To nije ništa novo, takav princip rada smo već vidjeli, da se prvo zablokiraju svi procesi i onda počne govoriti o tome kako institucije ne funkcioniraju i da je ovo „nemoguća država“. Itekako je moguća. Neka Dodik počne poštovati zakone, neka počne poštovati državu BiH na čijem je čelu i imat ćemo Vijeće ministara u roku od 24 sata", kazao je Džaferović.



Naglašava da Dodik osim uspostave Vijeća ministara opstruira i rad Predsjedništva BiH.



"Sve se svodi otprilike na to da puno priča, a malo radi. Predsjedništvo BiH od decembra prošle godine nije održalo redovnu sjednicu, iako bi sjednice trebalo da se održavaju u pravilu svakih 14 dana. Deseci materijala čekaju na odluku Predsjedništva. Iako je to njegova obaveza po Poslovniku, Dodik nije zakazao ni vanrednu sjednicu na moj konkretni zahtjev kojim sam tražio da Predsjedništvo zauzme zvaničan stav o nastavku izgradnje Pelješkog mosta, kao i da se utvrdi stav o informacijama koje se odnose na vrbavovanje državljana BiH od strane Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske, te da se razmotre eventualne diplomatske mjere. Ne postoji niti jedno opravdanje da Predsjedništvo BiH ne radi svoj posao", naglasio je Džaferović.





