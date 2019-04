Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovarao je danas na brojna novinarska pitanja u Mostaru.

Foto: 24sata.info

Nakon što je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio Sabornu crkvu Svete trojice, Dodik je, na pitanje novinara, rekao da je upoznao Vučića da su se u Mostaru u posljednja tri mjeseca u dva navrata održavali sastanci SDA, na kojima su prisustvovali svi predstavnici mjesnih organizacija te stranke iz tog područja.



Na te sastanke, kako navodi Dodik, dolazili su i "predstavnici obavještajne zajednice i SDA-ove bezbjednosne komisije koja ovdje organizuje da se popišu svi vojno sposobni pripadnici Bošnjaka, da se tačno napravi njihova profilacija u smislu gdje su bili, šta su radili u toku prošlog rata, a oni koji nisu vojno obučeni da se vidi na koji način bi mogli da se pripreme za neke, po njima, eventualnosti".



Tome treba dodati, nastavlja Dodik, da su fabrike oružja i municije u FBiH, „koje su pod direktnom kontrolom Bošnjaka, odnosno SDA, povećale svoju nekontrolisanu proizvodnju oružja i municije“.



- I to je ona priča o Bakiru Izetbegoviću i njegovoj tvrdnji kako za „ne daj Bože“ nešto proizvodi. Dakle, Vijeće ministara njima treba upravo da to propusti, jer je veoma jasno da je nemoguće da se u fabrikama namjenske industrije išta proizvodi mimo naloga koji daju Oružane snage BiH ili konkretnog komercijalnog ugovora sa inostranstvom koji se mora predočiti vlastima kako bi se dala saglasnost - poručio je Dodik, te dodao da „oni idu dalje i govore o tome kako je, navodno, Srbija spremna da se vojno angažuje u dijelu Kosova.



To je, ocjenjuje Dodik, samo „njihovo potpirivanje tenzija među ljudima“.



- I sad je jasno kakav je njihov plan - oni žele da zadrže Srbe, njima podobne u Vijeću ministara kako bi mogli da puste njihove fabrike namjenske industrije da rade, i kako bi dozvolili da njihova obavještajna služba nesmetano i dalje prati i kontroliše zvaničnike i Srbije, i RS-a. To je nešto što ćemo morati da raščistimo veoma brzo - navodi Dodik.



Na pitanje novinara trebaju li se zabrinuti građani BiH, Dodik je kazao - „naravno da postoji zabrinutost te vrste“.



- Geneza tog problema je daleka, ona polazi još do onda kada je međunarodna zajednica uništila sve fabrike namjenske industrije u RS-u, a u FBiH ostavila šest. Na to smo ukazivali, a sada vidimo da postoji ilegalni plan proizvodnje oružja i municije u fabrikama, ili takve informacije dolaze kod nas, i mi tražimo da se to samo provjeri je li istina. Ja bih volio da nije istina, ali dolaze informacije sa veoma ubjedljivih mjesta da se upravo o tome radi - zaključio je Dodik.

(24sata.info)