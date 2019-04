Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentira nedavne izjave Milorada Dodika o granicama na Balkanu, odgovorio je kako Republika Srbija nema nikakvih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori niti prema Sjevernoj Makedoniji.

Foto: 24sata.info

- Mi smatramo da je važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbije i Srbija poštuje teritorijalni integritet svih ostalih. Tako je bilo i nadam se da će tako biti ubuduće. Zato sam smatrao nedoličnim izjave pojedinih političara iz Bosne i Hercegovine koji su rušili i kršili teritorijalni integritet Republike Srbije u uvjerenju da je moguće da samo Srbija bude oštećena. Ja smatram kako je to loša poruka i da nitko ni na koji način ne treba kršiti bilo čiji teritorijalni integritet - izjavio je Vučić u Mostaru nakon sastanka sa zamjenikom predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem.



Dodao je kako Srbija nema nikakvih teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini i drugim susjednim državama.



- Što se tiče granice s BiH, ja ću vas podsjetiti na jednu činjenicu. Kada smo u Sarajevu dogovorili principe prema kojima bi trebali urediti granicu, da potpišemo taj sporazum i da završimo priču o granici, što je jednako važno i za BiH i za Srbiju, poslije toga neki su rekli: "Izvinite, ne može to za ručkom". Ja sam odgovorio, ako ne možemo za ručkom, možemo za večerom ili na sastanku, na bilo koji način. Međutim, od tada nismo imali napretka. Ja sam uradio sve što je bilo dogovoreno, ali na žalost to nije bilo dovoljno. U unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine ne želim se ni na koji način miješati - poručio je Vučić.



Kada je u pitanju suradnja s Miloradom Dodikom, Vučić je ustvrdio kako je ta suradnja uvijek bila dobra i u interesu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.



- Vjerujem kako u budućnost ta suradnja može biti još bolja i nitko nije imao problema zbog dobre suradnje s Republikom Srbijom. Naprotiv, to naša trgovinska razmjena najbolje govori - zaključio je predsjednik Srbije.

(FENA)