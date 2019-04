U Domu HDZ-a BiH u Mostaru završen je sastanak zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji će prisustvovati otvaranju 22. sajma privrede.

Čović i Vučić razgovarali su saradnji BiH i Srbije i njenom daljem unapređenju, pitanjima EU integracija, te ekonomskoj saradnji.



"Drago mi je da sam dočekao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dragog prijatelja", poručio je Čović nakon sastanaka.



Na pitanje novinara o tome da li je bilo riječi o NATO integracijama, Čović je poručio da su to teme "kojima ćemo se baviti dugo vremena ispred nas".



"Kada je u pitanju taj dio, mi do kraja uvažavamo interese Srbije i poštujemo volju izvršne vlasti u Srbiji kada je u pitanju taj dio integracija", kazao je Čović.



Novinare je zanimao stav kako Čovića, tako i Vučića, o tome zašto u na Sajmu u Mostaru danas nema predstavnika bošnjačkog naroda. No, prije odgovora na to pitanje, Vučić se obratio novinarima riječima: "Čekajte ljudi, ja nisam ništa rekao", što je izazvalo smijeh prisutnih.



Predsjednik Srbije potom je kazao kako je u Mostar došao na poziv, kao i svake godine do sada, prenose Vijesti.ba.



Ne propuštam mostarski sajam i veoma sam zadovoljan što sam ovdje uvijek dobro dočekan. Zahvalan sam Čoviću na gostoprimstvu. Zadovoljan sam što i ove godine imamo srpske kompanije iz različitih dijelova Srbije koje su došle da se predstave na mostarskom Sajmu. Žao mi je što to nije brojnije i nadam se da će sljedeće godine to biti u mnogo većem obimu naše prisustvo. Želim da se srpski proizvodi prodaju i u Mostaru i u Širokom Brijegu i u Grudama, kao što želim da se proizvodi iz Gruda, Širokog Brijega i Mostara prodaju u Beogradu, Novom Sadu i svakom drugom mjestu", kazao je Vučić.



Kako je naveo, želja mu je još šira i bliža saradnja Srbije i BiH. On je podsjetio da su dvije zemloje 2015. godine imale razmjenu od jedne milijarde, dok je u 2018. ona dostigla milijardu i 873 miliona.



"Ove godine očekujemo dvije milijarde razmjene. Za nas je BiH jedan od kljulnih spoljnotrgovinskih partnera. Moje prisustvo ovdje je potpuno razumljivo i normalno", konstatovao je Vučić.



Kako je rekao, sa Čovićem je razgovarao i o odnosima Srba i Hrvata.



"Bez obzira na teško istorijsko naslijeđe i razlike u stavovima oko onoga što se u prošlosti zbivalo, mislim da je važno da gradimo budućnost ne samo u miru i stabilnosti, već i u sve boljem razumijevanju i sve bližoj saradnji. To isto želimo i sa Bošnjacima, ja sam se nadao da ću danas imati priliku i sa njima da razgovaram. Ja se ne miješam u unutrašnje stvari BiH“, kazao je Vučić.



Novinare je zanimalo kako Čović komentariše nedolazak članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića.



„Tražili su dodatno da protokoliramo dolazak i gospodina Zvizdića i Džaferovića, jučer su otkazali. Nešto slično se desilo i prošle godine, upravo na isti dan kad smo trebali imati ove sastanke, gospodin Zvizdić je otkazao. Sutra će ovdje biti gospodin Izetbegović, pa ga pitajte. Ja mislim da je to loša poruka, jer mi upravo ovdje na Sajmu u Mostaru moramo pokazati tu dimenziju jačanja odnosa u BiH, koji su danas na mnogim iskušenjima. S te strane mi je žao, ali Bože moj, to je njihov izbor - rekao je Čović.



Navodi kako je Sajam organiziraniji nego ikad dosad, te naglašava kako mu je zbog toga drago „da imamo prijatelje sa sobom“.



- Svi oni koji su našli neke drugi razlog da danas ne budu ovdje... Sutra imamo zajedničke sastanke u Domu HDZ-a, pa ih pitajte - rekao je Čović.



Na pitanje kako komentira činjenicu da je BiH ostala bez predstavnika u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, Čović je kazao kako to samo pokazuje kakvi su odnosi danas u BiH, prenose Vijesti.ba.



- Mi imamo još Vijeće ministara kojem je mandat istekao prije šest mjeseci. Mi imamo Parlamentarnu skupštinu koja ne može raditi jer nemate u pravom kapacitetu Vijeća ministara koje bi trebalo donositi odluke. Samo po sebi to je dovelo do toga da ćemo mi izgubiti svoje mjesto u međunarodnim institucijama, što je neizmjerna šteta, i to treba uozbiljiti do kraja - poručio je Čović.



Naveo je kako se nada da će razgovori koje je sinoć vodio sa Miloradom Dodikom, i oni koje će sutra voditi sa Bakirom Izetbegovićem rezultirati da se hitno formira novo Vijeće ministara BiH.



- Tu više nikakvih taktiziranja nema, jer ovo su evidentna taktiziranja bošnjačke političke scene da se ništa ne desi u formiranju vlasti na razini Vijeća ministara. I evo, posljedice već imamo kad su u pitanju institucije evropske zajednice - kazao je Čović.



"Sljedeći put ne iznosite konstatacije, molio vas da to činite kada držite konferenciju za novinare. Nemam ništa protiv toga. Ako me pitate šta Srbija misli o promjeni granica na Balkanu, smatramo da je veoma važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbje i Srbja poštuje teritorijalni integritet svih ostalih. Tako je bilo, nadam se da će tako i ostati. Zato sam smatrao nedoličnim ijave pojedinih političara iz BiH koji su rušili teritorijalni integritet Srbije u uvjerenju da samo Srbija bude oštećena. Smatram da je to loša poruka i mislim da niko ni na koji način ne treba da ruši ničiji integritet", kazao je Vučić.



Što se tiče odnosa prema BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori ili Sjevernoj Makedoniji, Vučić je kazao kako Srbija nema nikakve pretenzije, želje niti bilo šta slično.



"Što se tiče saradnje s Miloradom Dodikom, kao predsjedavajućim Predsjedništva BiH, naša saradnja je u interesu i BiH i RS-a, sa strane Srbije je uvijek bila dobra i vjerujem da u budućnosti može da bude još bolja. Mislim da niko nije imao problema zbog dobre saradnje Srbije i RS-a. Naprotiv, to i naša trgovinska razmjena na najbolji način govori", kazao je Vučić.



Kada je u pitanju granica sa BiH, Vučić je podsjetio na jednu, kako je rekao činjenicu, da kada su u Sarajevu dogovoreni principi na kojima bi trebalo da se riješi i tri posto granice između dvije zemlje, i da se potpiše taj ugovor i da se završi priča o granici između Srbije i BiH, ono što je tada prihvaćeno, kasnije su, prema Vučićevoj tvrdnji, neki odbacili i rekli da se to ne može završiti za ručkom.



"Ja sam rekao dobro. Ako ne može za ručkom, hajde onda za večerom, ako ne može ni za ručkom ni za večerom, hajdemo na sastanku ili na bilo koji način, ali od tada nismo imali napretka. Pored mene je Dragan Čović, tada je bio i Mladen Ivanić, obojica mogu da potvrde da sam uradio sve što je bilo dogovoreno, ali nažalost to nije bilo dovoljno, i onda je došlo do promjene stavova. Ja se ne nerviram zbog toga, smatram da i dalje treba da razgovaramo kako bi našli rješenje za naše probleme. Ja ne vidim probleme unutar stvari u BiH i ne želim ni na koji način da se miješam", kazao je Vučić.



Vučić je na kraju rekao da se to "neki" odnosi na Bakira Izetbegovića, s kim je tada razgovarao, i da nema namjeru da to krije.



Na novinarsko pitanje zašto se ministar vanjskih poslova Srbije nije pojavio na potpisivanju protokola o tromeđi.



Na novinarsko pitanje zašto se ministar vanjskih poslova Srbije nije pojavio na potpisivanju protokola o tromeđi između BiH, Srbije i Crne Gore, Vučić je odgovorio kako nema pojma ni gdje ni kada je to bilo, ali "kako da se i pojavi na potpisivanju", ako se, kako je kazao, radi o tih tri posto.

