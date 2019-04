Član Predsjedništva BiH i predsjednik DF-a oglasio se kratkim statusom na Facebook profile o aktuelnoj političkoj situaciji i odluci DF-a da ide u vlast.

Arhiv / 24sata.info

- S obzirom na to da do mene dopiru određeni disonantni tonovi glede odluke DF-a, kao i apeli od strane pojedinaca i političkih subjekata o tome da se očitujem o nekim njihovim dilemama i ocjenama, a imajući u vidu da zbog trenutnog zdravstvenog stanja to nisam u mogućnosti, preporučujem im strpljenje. Biće dana za megdana, poručio je Komšić.



Podsjećamo, ćlan Predsjedništva BiH Željko Komšić hospitaliziran je u prošlu srijedu u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sa dijagnozom upale pluća.

