Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine se u potpunosti ograđuje od još jednog anonimnog pisma navodnog dijela članstva iz Tuzlanskog kantona koje, očito, želi ponovo unijeti nemir i sukobe unutar naše partije, saopćeno je iz SDP-a.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Dodaju da žele naznačiti da se radi o klasičnoj podvali, odnosno falsifikatu, te da se ne radi o zvaničnom saopštenju SDP BiH, kako je to prenijeto u nekim medijima.



- Ne bi bilo čudno da su autori ovog pisma instruirani iz kuhinje SDA i njihovih satelita. SDA savjetujemo da se fokusira na formiranje vlasti, jer sa svojim dugogodišnjim partnerima Dodikom i Čovićem odavno za to imaju većinu na svim nivoima i građani više ne smiju biti taoci njihove politike, navode iz SDP-a i dodaju:



- Interesantno je da su u posljednje vrijeme intenzivirana anonimna pisma razne tematike koja se bave stanjem u SDP-u, što se također direktno može dovesti i u vezu za predstojećim unutarpartijskim izborima za predsjednika SDP BiH.



Kao što smo više puta do sada navodili, SDP BiH je velika partija, u kojoj svako ima pravo na svoje mišljenje, pa čak i kad je ono u suprotnosti sa zvaničnim stavovima partije. Međutim, očito je da iza ovakvkih zlonamjernih pisama stoje pokušaji destrukcije i podjela unutar partije, a sve kako bi se unio nemir među naše članstvo.



Članovi SDP-a i šira javnost sada znaju pravu pozadinu anonimnih pisama i zato javno najavljujemo da će svako buduće anonimno pismo biti jasno tretirano kao lažno predstavljanje.



Napominjemo da SDP stoji iza odluka koje su donijeli organi partije i da se bilo kakve odluke nisu, niti će se ikada donositi, mimo partijskih organa. Nikakvi pritisici neće promijeniti većinski demokratski stav najveće opozicione partije u Bosni i Hercegovini.





(24sata.info)