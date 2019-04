Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je večeras da je Republici Srpskoj potrebna njena ustavna pozicija i da će, ako joj se ona nastavi oduzimati, Srpska otići iz BiH.

"Mi ne želimo da gubimo kapacitet, nadležnosti i snagu Republike Srpske, nego hoćemo da ih ojačamo. Nema primjera u svijetu da je neka autonomija samu sebe ukinula i da je sebe devastirala. Ne želimo da BiH bude nadređena i da odlučuje o statusu Republike Srpske", rekao je Dodik.



On je istakao da ne prijeti otcjepljenjem Republike Srpske, ali ne isključuje ni tu mogućnost, u stalnoj nemogućnosti u pokušajima da se nešto napravi u BiH.



"Kao što Bošnjaci ne žele i neće da odustanu od BiH i mi imamo pravo da iskažemo svoj politički odnos i prema jednom i drugom pitanju", rekao je Dodik.



Prema njegovom mišljenju, u BiH treba prestati sa negacijama.



"Niko ne treba da negira zajednički nivo BiH niti entitete i konstitutivne narode", naglasio je Dodik za BHRT.



On smatra da se negiranjem 9. januara želi reći da je Republika Srpska nastala u Dejtonu što nije tačno.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH naveo je da ne postoji povjerenje u Ustavni sud BiH.



"On je u sistemskom smislu institucija u koju u Republici Srpskoj, a i mnogi Hrvati, apsolutno ne vjeruju. Teško će stranci moći da održe snagu Ustavnog suda ako on radi neustavno. Ustavni sud je odmetnuta struktura koja isključivo radi pod motivacijom spoljnih imputa koje dobija od okruženja visokog predstavnika i nekih moćnih ambasada u BiH", pojasnio je Dodik.



Međunarodna zajednica napravila najveću štetu



On tvrdi da je BiH najveću štetu napravila međunarodna zajednica sa odlukama visokih predstavnika koji nisu bili dio konsenzusa koji se gradio nego dio grube sile međunarodnog faktora.



"Intervencionizam stranaca napravio je u BiH neproduktivnu strukturu i političku elitu koja uvijek čeka da neko drugi odluči", istakao je Dodik.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH navodi da razumije zašto Bošnjaci hoće u NATO, ali da i oni moraju da razumiju zašto Srbi neće.



"Republika Srpska neće da uđe u NATO jer ne želi da bude bilo kakve tvrde granice na Drini. Srbi su jedinstven narod. Ne postoje bosanski Srbi. Postoje Srbi. Možete mi reći da sam Srbin iz Bosne, ali ne i da sam bosanski Srbin", poručio je Dodik.



BiH institucionalno u najtežoj krizi do sada



Prema njegovom mišljenju, BiH je institucionalno u najtežoj krizi do sada.



"U razgovorima sa ambasadorima svi plediraju da je najvažnija politička stabilnost i politički poredak. Bez toga nema investicija, nema ničega. Imam želju, volju i energiju da pokušam da prodrmam institucije u BiH da rade svoj posao, a ne samo da se mnogi bave politikantstvom pokušavajući da po svakom pitanju prave neku generalnu političku strategiju", rekao je Dodik.



On tvrdi da je ista većina, koja je izabrala rukovdstvo Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, dovoljna da izabere i novi saziv Savjet ministara.



"Moramo težiti fer rješenjima na nivou BiH, jer samo ona održavaju strukturu. Jedino poštivanje procedure može da spasi BiH", naglasio je Dodik.



Ukazujući na činjenicu da je više od 400 ljudi zaposleno u različitim institucijama na nivou BiH od izbora do danas, Dodik je poručio da će reagovati na to i da će svi oni morati da odu.



"Moramo da izvršimo reformu javne uprave na nivou BiH. Ovo je neodrživo stanje", konstatovao je Dodik.





