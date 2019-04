Nepoštivanje Ustava entiteta Republika Srpska u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje u javnim preduzećima temeljni je problem zbog kojeg svi stanovnici ovog entiteta nemaju ista prava pri zapošljavanju, smatra potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić.

Foto: FENA

On je bio uvodničar na javnoj tribini ''Položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj'' koja je održana danas u Sarajevu, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, odakle je poručio da ''oni koji se kunu u RS, ne poštuju Ustav''.



Podsjeća da je u jednom od članova jasno kazano da će javne ustanove i institucije i sve što je na nivou entiteta biti popunjavano u skladu s popisom iz 1991. godine.



- Nažalost, takvu situaciju nemamo. Oko 7.000 je uposleno u MUP-u, 356 je Bošnjaka - rekao je Salkić.



Istakao je i da oko 5.000 ljudi radi u administraciji entiteta, od čega je 46 Bošnjaka.



- Mi smo u potpunosti nezadovoljni i koristimo svaku priliku da to kažemo - naglasio je Salkić.



Moderator javne tribine, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) Emir Zlatar poručuje da u BiH mora biti ojačana vladavina prava.



- Vladavina prava je suspendirana i to je neodrživo stanje u BiH - kazao je Zlatar.



Rekao je da predstavnici naroda koji nisu Srbi u entitetu Republika Srpska imaju medijsku blokadu te da su i zbog toga u Sarajevu organizirali javnu tribinu da se njihov glas čuje, a da bi se vratilo normalno stanje odnosa prema jednom narodu.



Organizator današnjeg događaja bilo je VKBI.







(FENA)