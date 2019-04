Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uveličao je danas obilježavanje manifestacije "Tešanjski dani otpora", kojom stanovnici tog grada tradicionalno obilježavaju 4. april - Dan otpora fašizmu u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.-1995. godine.

Šefik Džaferović / 24sata.info

Na taj je dan, 1992. godine, Općinsko vijeće Tešanj proglasilo je vanredno stanje te preuzelo nadzor i upravljanje nad sistemom Teritorijalne odbrane na svom području, što je bio početak organizovanog otpora.



- Mi treba da budemo ponosni na Armiju Republike BiH. Da nije bilo Armije RBiH, danas ne bi bilo ni BiH. To je potpuno jasna stvar. Naša odbrambeno-oslobodilačka borba je bila časna. BiH i borcima BiH potrebna je samo istina i pravda - poručio je Džaferović, koji je istakao da u nekim slučajevima na bosanskohercegovačko pravosuđe utjecaj imaju retrogradne snage.



Džaferović je podvukao kako se time želi ostvariti cilj "da se stvari relativiziraju, da se krivica izjednači".



- To, naravno, nikada neće moći proći. Ja pozivam sve članove bh. društva, sve ljude koji vole ovu zemlju, da se susprotstave nasrtajima da se zamijene teze i da se izjednači agresor i žrtva. Nismo bili svi isti - kazao je Džaferović.



Dodao je kako su na prostorima dokle je iole dopirala legalna vlast RBiH poštovana prava svih građana BiH.



- Štićena su prava svih građana, očuvani su kulturni, historijski i vjerski objekti svih. Tamo, gdje su bile vlasti koje su napadale BiH, svega toga nema. Sve je porušeno, gradovi su popaljeni, naselja popaljena, stanovnici poubijani i protjerani u skladu s nastojanjima i željama onih koji su napadali na BiH. Nismo, dakle, bili isti - podvukao je još jednom Džaferović.



Te stvari se, kako kaže, nikada neće moži izjednačiti.



- Ovo je i poruka tim retrogradnim snagama: Neka se kane ćorava posla. Mi smo ponosni ljudi, nikada nećemo dozvoliti izjednačavanje i uradit ćemo sve, što je u našoj moći, da se to ne izjednači - poručio je Džaferović, koji je napomenuo kako, upravo zbog toga, Armija BiH i legalna vlast RBiH nose ogroman kapital iz rata.



- Nećemo dozvoliti nikome da taj kapital oduzme Armiji RBiH i svim braniocima domovine BiH - naglasio je Džaferović, koji je s ostalim delegacijama položio i cvijeće na centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim u proteklom ratu u Tešnju.





