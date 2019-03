Platforma za progres osuđuje sve ideologije koje su presuđene kao ratni zločini i poziva na vladavinu prava u i prema Bosni i Hercegovini.

Mirsad Hadžikadić / 24sata.info

Saopštenje prenosimo u nastavku:



- Nimalo iznenađeni činjenicom da je predsjednik Udruženja građana “Hrvatski narodni sabor” i Hrvatske demokratske zajednice u BiH ostao bez javnog komentara na presudu osnivaču i ratnom predsjedniku RS, razumijevajući da je bio ohrabren izostankom jasnih reakcija i sankcija oficijelnih predstavnika međunarodne zajednice na veličanje lika i djela presuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića, pozivamo predstavnike političkih i drugih organizacija, koji su u Mostaru 27.3.2019. godine održali sabor i birali tijela tvorevine za koju je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio da je bila udruženi zločinački poduhvat (UzP) u Bosni i Hercegovini za vrijeme agresije na našu zemlju, da se upoznaju sa sadržajem te presude, te distanciraju od ideologije koja je rezultirala počinjenim sudski utvrđenim ratnim zločinima.



Pozivamo HDZ BiH i druge aktere koji pokušavaju oživjeti projekat tzv. HZHB, presuđen kao UzP, da se počnu ponašati kao odgovorne osobe koje istinski slijede europske i univerzalne civilizacijske vrijednosti. Neko ko se predstavlja “nositeljem europskih vrijednosti” zasigurno razumije koncept vladavine prava. Veličanje presuđenih ratnih zločina svakako ne spada u promoviranje vladavine prava. Naprotiv, takvo veličanje doprinosi pravnoj nesigurnosti i sveopštoj anarhiji, kao i beznađu svih državljana Bosne i Hercegovine koji je vole i smatraju svojom domovinom.



Kao još jedan od jasnih primjera djelovanja koje nije u skladu sa vladavinom prava izdvajamo pokušaj ministarstava prosvjete i kulture bh. entiteta RS i susjedne Republike Srbije da doprinesu kršenju domaćih zakona o predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i kulturi, koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. Naime, ova dva ministarstva potpisala su 3. marta ove godine u Sremskim Karlovcima “Povelju o srpskom kulturnom prostoru” koja se u preambuli poziva na “nacionalno zakonodavstvo” države koja nije imenovana – implicirajući time da su dio suverene BiH i susjedna Srbija jedna država, pozicionira bh. entiet RS kao državu u istome rangu sa državama u okruženju koje to zaista jesu, ne pominje Bosnu i Hercegovinu, činjenicu da su u Bosni i Hercegovini u službenoj upotrebi tri ravnopravna jezika (bosanski, srpski i hrvatski) i dva pisma (ćirilica i latinica), u potpunosti ignoriše međudržavnu granicu između BiH i susjedne Srbije, kao i ustavnu obavezu svih aktera u BiH da su svi narodi i građani BiH ravnopravni u svojim pravima i obavezama na svakom pedlju teritorije suverene države Bosne i Hercegovine.



Nadalje, u ovom dokumentu Republika Srbija navedena je kao “matična država” svih stanovnika bh. entiteta RS i dijaspore bez prefiksa države iz koje ta dijaspora dolazi. Podsjećamo institucije bh. entiteta RS i susjedne Srbije, jedne od tri države potpisnice Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, da imaju obavezu da poštuju suverenitet, teritorijalni integritet, Ustav i sve anekse navedenog međunarodnog sporazuma. Sporazumi o paralelnim i specijalnim vezama bh. entiteta RS i susjedne Srbije nisu validni ukoliko nisu usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH jer jedino tako mogu imati status međunarodnih. Dakle, “Povelja o srpskom kulturnom prostoru” nije u skladu niti sa važećim Ustavom i zakonima, a time nije dio domaćeg zakonodavstva, niti može biti tretirana kao međunarodni sporazum jer je nisu usaglasile i potpisale institucije države Bosne i Hercegovine koje su jedine ovlaštene da to urade.



Susjedna Srbija, konačno, treba da prihvati činjenicu da Veliku Srbiju neće ostvariti na račun teritorije Bosne i Hercegovine. U pokušajima ostvarivanja tog cilja mirnim putem, odnosno putem pravno nevažećih dokumenata poput “Povelje o srpskom kulturnom prostoru” gubi se dragocjeno vrijeme i energija institucija Srbije, koje imaju zadaću baviti se napretkom sopstvenih državljana i države, te njegovati i podržavati suverenitet nezavisne Bosne i Hercegovine.



Platforma za progres naglašava da se međunarodni ugovori, te presude domaćih i međunarodnih sudova moraju poštovati bez izuzetaka. Naglašavamo, također, i važnost kontinuiteta pravnih propisa, te obavezu poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i svih zakona Bosne i Hercegovine koji su usvojeni u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine većinskim glasovima izabranih predstavnika i delegata. Isto se odnosi na odluke koje je usvojilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u svim prethodnim sazivima.



One političke opcije kojima se ne dopada sadašnje ustavno ili bilo koje zakonsko rješenje na snazi u Bosni i Hercegovini slobodne su predlagati izmjene ili nova rješenja na način kako se to čini u demokratskom društvu – putem zakonodavnih organa vlasti Bosne i Hercegovine. Sve drugo vodi u anarhiju, pravnu nestabilnost i rezultira sve manjim brojem stanovnika koji žive u Bosni i Hercegovini jer odlaze svakodnevno tražeći stabilno i predvidljivo okruženje utemeljeno na vladavini prava.



Platforma za progres vjeruje da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može i neće temeljiti na anarhiji, niti na bilo kojoj ideologiji nasilnog ekstremizma, koja je kao takva utvrđena presudama sudova Ujedinjenih nacija. Vjerujemo u kapacitet građana Bosne i Hercegovine da bilo kakva kvaziformalna rješenja i takve ideologije dugoročne osude i zauvijek odbace.





(24sata.info)