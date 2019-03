Premijer Republike Srpske (RS) Radovan Višković ponovio je danas da će taj entitet, bez obzira na odluku Ustvanog suda Bosne i Hercegovine, slaviti 9.januar te naći način i da „ispoštuje“ odluku te pravosudne institucije, na čiji rad je uputio kritike.

Foto: 24sata.info

-I Vlada i Narodna skupština RS-a će naći način da 'ispoštuju' odluku Ustvanog suda BiH, ali ćemo 9.januar slaviti i sve što više budu pritiskali taj datum ćemo slaviti na još veličanstveniji način. Ovo je borba. Ustvani sud BiH radi kako misli da radi, a RS će raditi kako treba i nijendog momenta nećemo pogaziti volju građana koji su na referendumu rekli da je 9.januar dan RS-a i on će kao takav ostati - ustvrdio je on.



Smatra da odluka nije pravna, već politička.



-Znamo da je odluka tempirana da se desi baš u vrijeme kada treba da se formira vlast na nivou BiH- rekao je Višković.



Tvrdi da je Ustavni sud svojom odlukom nanio štetu BiH, u kojoj ponovo u fokusu neće biti životna pitanja građana.



Neshvatljivo je, kaže, da je u odluci kojom se osporava zakon o Danu RS-a navedeno da Narodna skupština RS može da odredi neki drugi datum kao dan RS.



-To je isto kao kada bi neko vama rekao da ne možete slaviti rođendan 1.januara, jer je tada Nova godina, pa da izaberete neki drugi datum - rekao je on.



Kazao je i da RS, iako ne prihvata 1.mart, ne osporava drugima u BiH da ga slave.



–Međutim, očito ovdje imaju drugi aršini - dodao je Višković koji smatra neprihvatljivim da u Ustavnom sudu BiH budu zastupljene strane sudije, kao i da ta pravosudna institucija preuzima ingerencije nekih drugih koji su ranije, kako kaže, pravili štetu pram RS.



-Ovo je ozbiljan atak na RS, jer znate da se ranije išlo s ukidanjem himne RS, grba, zastave, što nije prošlo i onda je ostalo njeno ime i dan RS. A niko neželi da pogleda istorijske činjenice..., rekao je Višković i dodao da je „RS starija i od Ustavnog suda i sadašnje BiH“.

(FENA)