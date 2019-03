Zastupnik SDP-a u Parlamentu BiH Saša Magazinović poslao je pismo predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović nakon afere oko SOA-e.

arhiv / 24sata.info

Pismo prenosimo u cijelosti.



“Poštovana predsjednice Republike Hrvatske gospođo Grabar Kitarović.



Znam da ćemo se složiti da ljudski život nema cijenu i da je, pored ostaloga, naša dužnost raditi na sigurnosti građana naših država i zaštiti ih od bilo koje potencijalne opasnosti kojoj mogu biti izloženi. Vjerujem da se slažemo da nema manje ili više važnih ljudi i da je svaki ljudski život jednako važan.



Zašto ovo naglašavam? Razlog je periodično ukazivanje od strane Vas i vaših saradnika na opasnost od velikog broja osoba sa radikalnom retorikom i namjerama koji žive u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu se spominje broj od čak 10.000 takvih osoba koji bi eventualno mogli djelovati neprijateljski i prema Republici Hrvatskoj. Bez obzira što su sigurnosne agencije u BiH opovrgle ove stavove, a politički zvaničnici ukazali koliku ekonomsku, političku i drugu štetu takve tvrdnje nanose Bosni i Hercegovini, javnosti nije poznato da je Vaš stav promjenjen.



Uznemirenost koju su prouzrokovale takve poruke od Vas i vaših saradnika vam je poznata, kao što je poznato i koliku je uznemirenost građana Bosne i Hercegovine prouzrokovala posljednja afera gdje su vama potčinjeni službenici SOA-e vodili obavještajne aktivnosti koje su ilustracija svega samo ne dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine.



Ukoliko ste promjenili svoj stav po ovom pitanju, korektno bi bilo da nas, uz izvinjenje, obavijestite o tome. Ukoliko još uvijek stojite kod stava o zaista velikom broju radikalno orjentisanih pojedinaca u BiH koji su uz to još neprijateljski opredjeljeni prema državi na čijem ste čelu, onda moramo zajedno učiniti da spriječimo da se desi bilo šta loše na teritoriji Vaše države sa kojom Bosna i Hercegovina ima granicu dužu od 1000 kilometara. Vjerujem da Vam je poznato koliko je ta granica porozna i kako je relativno lako preći iz jedne u drugu državu bez kontrole. To znaju i pripadnici sigurnosnih agencija Republike Hrvatske koji su prebacivali migrante u Bosnu i Hercegovinu rješavajući dijelom tako migrantsku krizu u Hrvatskoj, a o čemu bh. sigurnosne agencije imaju dokaze.



Budući da se približava ljetna turistička sezona, a prema Vašim riječima u neposrednoj blizini jadranske obale se nalazi ogroman broj osoba sa radikalnom retorikom i namjerama, pozivam Vas da razmislite koji je najefikasniji način da na to upozorimo turiste koji imaju namjeru ovogodišnji ljetni odmor provesti u Hrvatskoj. Siguran sam da postoji volja uticajnih pojedinaca, ali i institucija u Bosni i Hercegovini da Vama i institucijama Republike Hrvatske pruže pomoć u kampanji obavještavanja evropskih i drugih turista o potencijalnoj opasnosti kojoj se izlažu dolaskom na odmor u Hrvatsku, a na koju ste upravo Vi upozorili.



Poštovana predsjednice,



Znam da se slažemo da ljudski život nema cijenu. Kod nas se kaže da onaj ko spasi jedan život, kao da je spasio čitav svijet. Zato Vas pozivam da zajednički vodimo aktivnosti na borbi protiv svih oblika radikalizma, šovinizma, mržnje, nacionalizma, fašizma i ostalih društveno opasnih pojava koje mogu rezultirati najtežim posljedicama, a dok ne pobijedimo u toj borbi pošteno je obavijestiti što je moguće veći broj potencijalnih turista da odabirom hrvatske obale kao svoje destinacije za odmor potencijalno rizikuju svoj život.



Sa željom da naša regija u budućnosti bude oslobođena od svih vrsta radikala, srdačno Vas pozdravljam”, naveo je Saša Magazinović.

(24sata.info)