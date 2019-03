Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ocijenio je da SDA, rješavajući svoje unutrašnje probleme i probleme u uspostavljanju vlasti u pojedinim kantonima, nastavlja da komplikuje situaciju u vezi sa formiranjem vlasti u zajedničkim institucijama.

- Očigledno je da SDA ima namjeru da nastavi da uslovljava i komplikuje proces formiranja Savjeta ministara, zbog čega će ta stranka snositi isključivu krivicu za odgađanje odluke o kandidatskom statusu, kao i za usporavanje i zaustavljanje evropskog puta BiH - upozorio je Košarac u izjavi za Srnu komentarišući zaključke sa sinoćnje sjednice Predsjedništva SDA u Sarajevu.



Košarac je dodao da SDA nije spremna da posluša više nego jasne poruke koje je juče prenio komesar Evropske unije za proširenje Јohanes Han.



- Komesar Han je bio jasan kada je rekao da bez formiranja vlasti na svim nivoima neće biti razgovora o kandidatskom statusu BiH. Takođe je bio precizan kada je rekao da to treba uraditi do maja ove godine, ali će taj rok biti teško dostići jer SDA i dalje oteže i komplikuje političku situaciju u BiH - istakao je Košarac.



On je ponovio stav da se SNSD ne želi i neće miješati u to koje će stranke, pored SDA, predstavljati Bošnjake u zajedničkim institucijama vlasti, ali i upozorio da uvlačenje Željka Komšića i njegove stranke u priču oko formiranja Savjeta ministara teško može donijeti bilo šta dobro.



- Iako još nema zvaničnog stava HDZ-a, potpuno je jasno da je Komšić neprivatljiv toj stranci. Što se nas tiče, Komšić može predstavljati samo bošnjačku stranu i samo iz te kvote može eventualno participirati u Savjetu ministara BiH i drugim zajedničkim institucijama vlasti. Nećemo dozvoliti nikakve kvazigrađanske podvale koje Komšić i SDA mogu smisliti, niti ćemo dozvoliti da Srbe u zajedničkim institucijama predstavlja bilo ko osim stranaka koje će činiti reprezentaciju Republike Srpske u Sarajevu - zaključio je Košarac.

