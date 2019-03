Čedomir Jovanović, predsjednika Liberalno-demokratske partije, povodom imenovanja na mjesto savjetnika člana Predsjedništva BiH Željka Komšića uputio je pismo u kojem je objasnio prihvatanje poziva za saradnju.

Foto: Marko Lukunic / Pixsell

"Prihvatajući iskren poziv Željka Komšića da postanem njegov savjetnik, on i ja nastavljamo ono što smo započeli u kampanji, kada smo rekli da ćemo dati zadnji atom snage da riješimo sve one probleme koji su Bosnu i Hercegovinu učinile nefunkcionalnom državom, koju Srbija često ne razumije, a i sama je nesretna i u problemima", kazao je na početku.



On je naveo da građani koji žive u BiH, poslije preživljenog pakla, najmanje što zaslužuju je malo mira za sebe i svoje porodice.



"Zato oni koji ih predstavljaju u institucijama posebno moraju da imaju razumijevanja za ono što ljudi, i dvije decenije poslije kraja rata, preživljavaju. Srbija i BiH su povezane i naša društva zavise jedna od drugih. Ne možemo računati na normalan život u Srbiji ukoliko je BiH nepromijenjena, ukoliko strada i tavori. Ne bih želio da se iz kosovske krize i problema dodatno porodubi kriza u BiH, na koju se još niko nije usudio da odgovori", istakao je Jovanović.



Komšićev novi savjetnik je poručio da je njegov zadatak i obaveza da pomogne i Željku Komšiću i svakome ko je spreman da razumije da stabilnost regiona direktno zavisi od spremnosti da se na drugačiji način uređuju odnose i da nas neće nigdje odvesti potencijalno oživljavanje politike devedesetih, čemu su neki u regionu skloni.



"Pomirenje, zajednički život, reforma unutrašnjeg političkog sistema, smanjivanje razlika koje postoje između svih nas – to su putokazi za mir kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svakoj okolnoj zemlji. To što sam posebno u BiH angažovan je zato što bolje od drugih razumijem da pitanje Bosne i Hercegovine nije problem koji može tako jednostavno da se riješi, nego je za njegovo rješenje potreban i razuman Beograd, kao što moraju biti razumni i Sarajevo i Zagreb. Na svim tim adresama želim da budem kako bih objasnio onima koji donose odluke koliko je važno da jedni druge slušamo i da svoje probleme rješavamo zajedno", rekao je lider LDS-a.



Jovanović je za kraj kazao da Evropa i uzdrmani svet nemaju mnogo vremena za nas i naša otvorena pitanja i zato smo, više nego ikad, prepušteni sami sebi i svojoj spremnosti da se mijenjamo i učimo iz prošlosti i grešaka koje su tada neki činili.

(24sata.info)