Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica je kazao nakon sastanka da se BiH nalazi u jednoj situaciji u kojoj se stavovi vlasti i građana ne poklapaju.

"Napravljena je, iz ne znam kojeg razloga, jedna potpuno nova slika, kada je u pitanju potpisivanje izjave. Riječ je o nacrtu koji je dostavljen političkim partijama da vide šta se u njemu nalazi, a u stvari da je samo jedna vrsta opredjeljenja i konstatacija jednog teškog stanja u kome živi ova zemlja", kazao je on.



Govedarica je kazao da ne zna ko je i s kakvom namjerom plasirao informaciju da će danas ovaj dokument biti potpisan.



"Rekao sam Hahnu da smo mi jedna čudna zemlja u kjoj vlast priča kako imamo iz godine u godinu sve veći eknomski rast i zaposlenje,a činjenica je da iz godine u godinu sve veći broj ljudi odlazi iz zemlje. Dakle, ili nemamo adekvatan ekonomski rast ili ga uopšte nemamo, pa građani nezadovoljni takvim stanjem napuštaju zemlju i odlaze da traže sreću u nekim drugim zemljama", poručio je Govedarica.



Govedarica je kazao kako lično smatra da prijedlog izjave treba doraditi, te da treba uraditi korjenitu izmjenu Izbornog zakona BiH.



"Sve prevare počinju prevarom oko izbornih rezultata. Treba ozbiljno razmotriti mogućnost da one prošlogodišnje definisane izmjene u zakonu svi zajedno razmotrimo. Svjestan sam da one nekima ne odgovaraju, i u RS i u FBiH. Potreban je također novi koncept borbe protiv korupcije, jer se stari pkazao kao neadekvatan i da ga treba promijeniti iz korijena", kazao je Govedarica.



Predsjednik SDS-a je zaključio kako je potrebno puno više i ozbiljnije raditi na reformi obrazovnog i zdravstvenog sistema, kao i o uređenju Javnog TV sistema.

