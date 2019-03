Komesar za proširenje EU-a Johannes Hahn održao je danas press konferenciju u Sarajevu nakon svi održanih sastanaka.

Foto: 24sata.info

- Evropska komisija naporno radi na izradi mišljenja i ambicija je da ga dostavimo do kraja maja, pod uslovom da vlast na nivou BiH i FBiH bude formirana.



Poručio je ovo komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, nakon razgovora sa bh. političkim zvaničnicima tokom današnje posjete Sarajevu.



- Bilo je više od 3.000 pitanja plus oko 600 dodatnih. Nije odgovoreno na 22 pitanja, ali na tome možemo raditi dalje, kazao je Hahn.



On je rekao da EU sa druge strane imati sagovornika, odnosno vlasti koje će raditi na pitanjima.



Rekao je da je razgovarao sa predstavnicima civilnog društva koji se brinu za stanje okoliša.



- Dodatno ćemo se posvetiti ovim pitanjima. Blok 7 u Tuzli je bio jedan poziv na buđenje. Slažem se da se stvari ne mogu mijenjati preko noći. I dalje sam čvrsto uvjeren da ispunjavanje klimatskih ciljeva, svega onog što je vezano za klimu su stvari koje zemlje kao što je BiH moraju rješavati. Naravno da je i pitanje urgentnosti da se neke zastarjele tehnologije promjene, rekao je Hahn.



Hahn je poručio da je zamolio trenutne vlasti u BiH da rješavaju pitanja koja su urgentna.



- Zamolio sam vlasti u tehničkom mandatu da rješavaju neka od pitanja koje bih rekao da su urgentna. Daću primjer: Dvije godine čekamo na imenovanje kontakt osobe za EUROPOL ispred BiH. To ne bi trebao da bude problem, ali evo čekamo dvije godine na BiH, rekao je Hahn.

(24sata.info)