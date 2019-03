Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku EU Johannes Hahn primio je u zgradi Delegacije EU u Sarajevu predstavnike 19 političkih parlamentarnih stranaka u BiH.

Foto: 24sata.info

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je nakon sastanka kako je zanimljivo bilo sjediti među 19 predstavnika političkih stranaka, i da jedna mala BiH ima 19 parlamentarnih stranaka.





"Papir, nažalost, danas nismo potpisali. SDA je bila spremna da ga potpiše, ali za neke je on nedovoljno precizan, za neke ima nepotrene i neprihvatljive kombinacije. Dakle, svi su prihvatili da je on baza za nastavak razgovora i da mora biti obuhvatniji i precizniji", kazao je Izetbegović.



On je dodao kako otprilike stranke "koje će vjerovatno ostati u opoziciji nisu pristale da potpišu zajedničku izjavu i da su one tražile mane".



"Govorilo se još o Bloku 7 i općenito o korištenju lignita. Hahn nas je upozorio da će BiH ako u budućnosti, ako bude koristila taj resurs, morati da izdvaja oko milijardu eura doprinosa EU, zbog toga što pravi ekološki problem. Upozorio sam ga da EU u tom pogledu ima jedan elastičniji pristup, jer nije problem koliko spalite uglja, nego koliko stvorite ekološkog problema", kazao je predsjednik SDA.



Prvi čovjek SDA je naglasio da Blok 7 neće praviti ekološki problem Evropi.



"Smanjit ćemo emisiju problematičnih čestica i radit ćemo dalje s EU na tome. Moramo iskoristiti naš resurs i imati energetsku sigurnost u BiH", istakao je on.

Izrazio je nadu i da će uskoro biti formirano Vijeće ministara BiH.

- Svi se slažu na ne treba ucjenjivati, ali onda entitetski nivo kaže da BiH neće nastaviti NATO putem i uđe u sferu za koju nisu nadležni - kazao je Izetbegović te poručio da te stvari treba prevazići.

Vrlo je logično, dodao je Izetbegović, da Skupština RS-a predloži vojnu neutralnost BiH, ali da se to treba razmatrati na nivoima koji su za to nadležni.



Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je istakao kako je neozbiljno potpisivati nešto što je već ranije potpisano.





Mi smo bili prvi koji smo rekli da nam je neprihvatljivo da potpišemo izjavu koju smo potpisali prije četiri godine i u kojoj nije bilo praktično ništa realizirano. Nije u uredu da se teret ravnomjerno dijeli na poziciju i opoziciju. Mis mo vrlo jasno rekli da će sve ono što je evropski put i NATO put BiH da imati našu podršku. Ispadamo sami sebi smiješni da potpisujemo nešto što nećemo da realiziramo", kazao je Nikšić.



Kada je u pitanju borba protiv korupcije i kriminala, Nikšić je kazao da je smješno da se četiri godine nesmo pomakli s mjesta po tom pitanju i da ništa nije urađeno po pitanju reforme javne uprave, te obrazovanja i zdravstva.



"Priča komesara Hahna oko Bloka 7 je malo izazvala reakciju svih. Očito je sada malo promijenjena priča. Sada je problem lignita, nije problem kineski kredit. Otvoreno sam ga pitao šta je problem, jedno ili drugo. Nakon toga je dosta diskutanata problematiziralo papir i on nije ponuđen za potpisivanje", kazao je Nikšić.



Nikšić je dodao kako je Hahn otvoreno rekao da 22 pitanja iz odgovora na Upitnik Evropske komisije nisu uopšte odgovorena, te da bi Mišljenje trebalo biti u maju, ali da je ono uslovljeno formiranjem vlasti.

Lider Socijalističke partije RS Petar Đokić kazao je da je najvažniji ekonomski razvoj, ali da postoji mnogo pitanja oko kojih se može postići dogovor.





- Nije korektno što se traži da se odustane od Bloka 7, jer će se on graditi po najvišim evropskim standardima - kazao je Đokić.



Potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković kazao je da se govorilo o općim principima.





- Mi smo govorili o novom Vijeću ministara. Nedopustivo je da Vijeće ministara radi u tehničkom mandatu i zahtijevamo da se što prije formira novo kako bi se krenulo sa rješavanjem problema - rekao je Vidaković nakon sastanka.



Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica je kazao nakon sastanka da se BiH nalazi u jednoj situaciji u kojoj se stavovi vlasti i građana ne poklapaju.

"Napravljena je, iz ne znam kojeg razloga, jedna potpuno nova slika, kada je u pitanju potpisivanje izjave. Riječ je o nacrtu koji je dostavljen političkim partijama da vide šta se u njemu nalazi, a u stvari da je samo jedna vrsta opredjeljenja i konstatacija jednog teškog stanja u kome živi ova zemlja", kazao je on.



Govedarica je kazao da ne zna ko je i s kakvom namjerom plasirao informaciju da će danas ovaj dokument biti potpisan.



"Rekao sam Hahnu da smo mi jedna čudna zemlja u kjoj vlast priča kako imamo iz godine u godinu sve veći eknomski rast i zaposlenje,a činjenica je da iz godine u godinu sve veći broj ljudi odlazi iz zemlje. Dakle, ili nemamo adekvatan ekonomski rast ili ga uopšte nemamo, pa građani nezadovoljni takvim stanjem napuštaju zemlju i odlaze da traže sreću u nekim drugim zemljama", poručio je Govedarica.



Govedarica je kazao kako lično smatra da prijedlog izjave treba doraditi, te da treba uraditi korjenitu izmjenu Izbornog zakona BiH.



"Sve prevare počinju prevarom oko izbornih rezultata. Treba ozbiljno razmotriti mogućnost da one prošlogodišnje definisane izmjene u zakonu svi zajedno razmotrimo. Svjestan sam da one nekima ne odgovaraju, i u RS i u FBiH. Potreban je također novi koncept borbe protiv korupcije, jer se stari pkazao kao neadekvatan i da ga treba promijeniti iz korijena", kazao je Govedarica.



Predsjednik SDS-a je zaključio kako je potrebno puno više i ozbiljnije raditi na reformi obrazovnog i zdravstvenog sistema, kao i o uređenju Javnog TV sistema.

Uskoro opširnije ...

(24sata.info)