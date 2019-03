Povodom dešavanjima u SDP-u i sljedećeg kongresa ove stranke na kojem bi se trebalo birati novo rukovostvo, predsjednik stolačkog ogranka na Facebooku je prokomentarisao aktuelna dešavanja u SDP-u ne štedeći njegovo rukovodstvo.

Demir Mahmutćehajić / 24sata.info

Njegovu objavimo u nastavku prenosimo u cjelosti.



"Ja (ni)sam spreman!



Jučer sam napisao da neću podržati Nermina Nikšića za predsjednika SDP BiH i da smatram da on, Irfan Čengić i Damir Mašić ne zaslužuju obnašati nijednu funkciju unutar SDP BiH! Nakon toga sam dobio mnogo više poruka nego kad sam objavio da sam se sastao sa premijerom Švedske, ministrima, ugladnim i uticajnim ljudima. Interesantno mi da poruke šalju članovi SDP BiH, podržavaju moj izneseni stav, ali ne lajkaju i javno ne podržavaju. Tim ljudima uopšte neću da odgovaram porukama. Ovako ću im reći da se isprave, dignu glavu, hrabro vrisnu i bore se za ono što vjeruju. Igrati na više stolica je obični hinjaluk, ljigavost, bolest koja uništava svako dostojanstvo!



Dobio sam upite što se ne kandidujem. Odgovaram javno da nisam spreman iz više razloga. Zbog porodičnih obaveza, jer funkcija predsjednika SDP BiH zahtjeva potpunu predanost, ali i zbog sudskog procesa u Čapljini. Taj proces traje, i izgleda da će trajati, sa jasnom namjerom da se završi kaznom zatvorom. Smatram da se radi o političkom procesu, kaznenom postupku protiv cijelog Stoca, budućnosti, nade... Oni žele da jasno pošalju poruku da se protiv organizovane mafije ne isplati boriti, a ja sam neposoban sa mafijom se dogovarati, pa ću najvjerovatnije završiti u zatvoru. Dok se to ne okonča nisam u mogućnosti donositi velike životne odluke. Kandidatura za predsjednika najbolje političke organizacije u Bosni i Hercegovini je ogromna životna odluka. Kad se poslože neke situacije, i kad odležim nepravednu zatvorsku kaznu, onda ću ozbiljno razmotriti i tu mogućnost.



U međuvremenu, pored Nikšića, kandidati su Mladen Ćavar, Svetozar Pudarić i Edin Delić. Svaki od njih je, po meni, mnogo bolji od Nikšića. Tako da izbor postoji, a ja ću se javno, kao član SDP BiH, izjasniti koga ću od njih podržati. Za sada je sigurno da neću podržati Nikšića.



Pošto mi je jasno da naši ljudi uglavnom razmišljaju kratkoročno, i radi svoje lične jeftine koristi, pomalo je bezveze predstavljati ko sam, šta mogu, koje su moje veze i sposobnosti. U Stocu su mi "moji" polomili zube, zaustavili me i pokušali uništiti organizaciju. Šta su dobili? Partijsko-privatno partnerstvo? Na čast im, ali im poručujem da sam se presabrao, oporavio i ojačao odlučan da im neće proći. No pasaran! No pasaran!



I zbog toga što me svaki dan zovu drugovi, kojima je potrebna pomoć, za liječenje, za plačanje računa, za ratu kredita, za odlazak u dijasporu, za hranu... Svaki dan! Svaki dan... i nemam više mogućnosti da pomažem, da dajem, a ne mogu reći da nemam, jer oni nemaju nikoga drugog. Svaki dan! I onda me javno lažno optuže iz SDP BiH, bez potpisa, da protiv mene postoji krivična prijava za pronevjeru sredstava stranke. Odgovorim im prigovorom Sudu časti SDP BiH, ali šest mjeseci poslije još uvijek nikakvog odgovora! Drugovi, drugovi, veliki su vam dugovi!



Za kraj današnjeg javljanja, a nakon uspješne europske turneje alt:), raspoložen sam zabavljati široke narodne mase na svoj račun alt;). Jutros sam nasmijao barem 20 ljudi, pa i onih koji su stalno načomrđeni. Pokušat ću nasmijati i neke od vas uz poruku da je život lijep, uglavnom, kad ga zgrabiš za vrat. Zgrabi ga i ti!", navodi Mahmutćejahić u svom komentaru.





(24sata.info)