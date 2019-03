Novi ambasador SAD u BiH Erik Nelson (Eric) rekao je danas u Banjoj Luci da je tokom dva dana razgovarao sa predsjednicom RS Željkom Cvijanović, premijerom RS Radovanom Viškovićem, predsjednicima SDS-a i PDP-a Vukotom Govedaricom i Branislavom Borenovićem.

- Imao sam pun raspored. Moja namjera je da građanima RS ukažem da su SAD posvećene uspjehu BiH, njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Novi "Američki kutak" u Banjoj Luci bit će otvoren za nekoliko sedmica - kazao je Nelson.





On je dodao da će danas posjetiti osnovnu školu u Doboju čiju su obnovu pomogle SAD. Nelson je istakao da je ovo početak brojnih posjeta u BiH.



- Namjeravam putovati širom BiH kako bih razgovarao sa običnim ljudima i kako bih čuo šta je to potrebno da bi BiH napredovala. Govorili smo o partnerstvu sa NATO savezom. Čuo sam i one koji se ne slažu s tim. O tome će se razgovarati u narednim godinama - kazao je Nelson.



Američki ambasador u BiH istakao je da SAD poštuju način na koji stranke razgovaraju o formiranju koalicija. On je kazao da su sankcije koje su SAD uvele Dodiku stvar Vašingtona.



- Radujemo se narednim susretima sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH. Sankcije su donesene u Vašingtonu - istakao je Nelson.

