Na tvrdnju Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice RH, reagovao je predsjednik Naše stranke Predrag Kojović.

Predrag Kojović / 24sata.info

On kaže da su tvrdnje predsjednice Kitarović ne samo istorijski neutemeljene, nego i štetne.



„Nekoga nazivati najstarijim narodom, u političkom diskursu znači davati mu pravo prvenstva. Bez obzira na dužinu njihovog prisustva u BiH, svi njeni narodi trebali bi biti po pravima jednaki u svakom dijelu naše zemlje.



Nažalost, to nije slučaj. U zavisnosti od toga čija etnonacionalna partija vlada u kojem dijelu BiH, ona druga dva naroda su u neravnopravnom položaju. Ostali su neravnopravni svugdje.



Predsjednica Kitarović, ako želi pomoći punoj ravnopravnosti Hrvata u svakom dijelu BiH, morala bi biti svjesna te činjenice i uticati na to da osnov borbe za vlastitu ravnopravnost počiva u davanju ravnopravnosti drugima tamo gdje smo većina.



Svaki drugi put donosi više štete nego koristi, a priča o najstarijem narodu je zlonamjerna ne samo prema drugima u BiH, nego i prema Hrvatima.



Ona ljudima stvara osjećaj na pravo prvenstva koje u BiH ne može imati niko. Takav osjećaj može samo produbljivati međuetničke tenzije i nepovjerenje“ – rekao je Kojović.





(24sata.info)