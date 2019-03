Lideri Stranke demokratske akcije (SDA), Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) usuglasili su na sastanku u Sarajevu izjavu o prinicipima vezanim za formiranje vlasti na državnom nivou, ali nisu potvrdili da će do kraja marta biti formiran novi saziv Vijeća ministara BiH niti su razgovarali o raspodjeli ministarskih resora.

Foto: 24sata.info

Predsjednik Bakir Izetbegović je tražio da sa SDA strane, kad bude govora o resorima, prisustvuje šira delegacija. Kako je nakon sastanka on izjavio novinarima, volio bi da Bosna i Hercegovina dobije novi saziv Vijeća ministara do kraja ovog mjeseca. Po Izetbegovićevim tvrdnjama, što se tiče SDA, o tome se može razgovarati vrlo brzo, dok bi učesnici naredne runde pregovora, osim njegove stranke, mogli biti još dvoje-troje predstavnika što se deklarišu kao pripadnici bosanskohercegovačkog političkog usmjerenja.



Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da nije moguće formirati novo Vijeće ministara do kraja mjeseca odnosno do posjete evropskog komesara za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije Johanesa Hana.



Dodik je ustvrdio da SNSD neće promijeniti stav o NATO-u da bi sudjelovao u Vijeću ministara, kao i da SDA nije „omekšala“ njen stav u vezi s pitanjem prisutupanja Bosne i Hercegovine NATO paktu.



Po njegovim riječima, predsjedavajući budućeg Vijeća ministara treba da bude Srbin, dok od devet ministarstava, tri treba da pripadnu Bošnjacima, tri Srbima i tri Hrvatima, a sjednica Predsjendištva BiH će biti održana onog trenutka kad budu gotovi svi dogovori.



Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, osim što je nakon sastanka potvrdio novinarima da je usuglašena zajednička izjava, rekao je, bez detaljisanja, da se ona sastoji od 11 tačaka, kao da sadrži sve što treba raditi sukladno Ustavu i zakonima.



Sastanaka trojice lidera održan je u zgradi Predsjedništva BiH iza zatvorenih vrata, a za narednu sedmicu najavljen je sastanak stranačkih delegacija, na kojem bi moglo biti riječi o podjeli resora.

(FENA)