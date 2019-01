Delegacija Evropske unije u BiH, Ured visokog predstavnika (OHR) i Ambasada SAD-a u našoj zemlji oglasili su se zajednjičkim saopćenjem u kojem pozivaju domaće vlasti da završe sa formiranjem Doma naroda Parlamenta FBiH, kako bi sve institucije konačno funkcionisale.

Četiri kantonalne skupštine nisu izabrale delegate za Dom naroda, a na to je upozorila i Centralna izborna komisija BiH.



"Napori političkih stranaka trebaju se fokusirati na uspostavu nove vlasti, počevši od izbora delegata u novi saziv Doma naroda Federacije BiH od strane kantonalnih skupština. Stoga apeliramo na kantonalne skupštine koje to još uvijek nisu učinile, da izvrše svoje ustavne obaveze i izaberu svoje delegate bez daljnjeg odlaganja", navodi se u saopćenju.



Iz OHR-a naglašavaju da stari saziv Doma naroda nema legitimitet da donosi bilo kakve odluke, a naročito ne one koje se odnose na budžet.



"Imajući na umu da su opći izbori održani i da su rezultati potvrđeni, Dom naroda u starom sazivu nema demokratski legitimitet za donošenje odluka, a posebno onih u vezi sa važnim pitanjima poput donošenja budžeta. Pored pravnih pitanja koja proizlaze u vezi s takvim odlukama, donošenje budžeta od strane Doma naroda u starom sazivu predstavljalo bi također i opasan presedan koji bi se mogao zloupotrijebiti za daljnje odlaganje uspostave vlasti u BiH, što je neprihvatljivo", zaključuje se u zajedničkom saopćenju.

