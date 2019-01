Vlada Kantona Sarajevo danas je utvrdila Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 941.762.186 KM i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

U javnoj raspravi koja je provedena nakon utvrđivanja Nacrta 26. decembra prošle godine, o budžetu se amandmanski očitovalo 120 pravnih subjekata.



Ministarstvo finansija KS, zajedno sa ostalim ministarstvima, detaljno je analiziralo utvrđeni Nacrt, te došlo do različitih korektivnih mjera kako bi se budžet kvalitativno unaprijedio.



Polazeći od činjenice da je Nacrt budžeta sačinila prethodna Vlada, iz Ministarstva finansija ističu, da se u ovoj fazi, u kratkom periodu i skraćenoj javnoj raspravi jedino mogla uraditi kvalitativna korekcija tog nacrta.



Resorni ministar Amel Kovačević je naglasio da se to kvalitativno unapređenje bazira na koalicionim dogovorima i smjernicama.



- Mi imamo svoje principe koje smo u ovako kratkom vremenu htjeli maksimalno inkorporirati na pozicijama gdje nam je to bilo dostupno. Zaustavili smo određene projekte i procese za koje smo smatrali da u ovom trenutku nemamo dovoljno kvalitetnih informacija da bi oni bili planirani u ovom budžetu što je i odredilo ovakav Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo - kazao je Kovačević.



Predloženi budžet se kreće u okvirima Nacrta budžeta uz njegovo povećanje u stavci zaduživanje putem aukcije u iznosu od 12,9 miliona KM, što je nastavak prakse prethodne Vlade, te je planiran i veći prihod od usluga parkiranja za 300.000 KM od onoga što je navedeno u Nacrtu budžeta.



Uz Prijedlog budžeta, danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta, saopćeno je iz Pres-službe KS.





