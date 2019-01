Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine komentirali su danas posjetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji u smislu napretka regiona ka članstvu u Sjevernoatlantskom savezu (NATO).

Foto: 24sata.info

Kako su istaknuli odavno je poznat stav Rusije kada je u pitanju put zemalja regiona ka NATO-u, uključujući i BiH, ali su podsjetili da upravo Srbija ima izuzetno dobre odnose s tom vojno-političkom alijansom te su neki od poslanika postavili pitanje zašto BiH ne bi imala dobre odnose s NATO-om.



Vijeće ministara BiH trebalo bi usvojiti Godišnjeg nacionalni program kojeg je pripremila Komisija za NATO integracijski proces BiH, a radi se o dokumentu koji je od BiH zatražen na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Sjevernoatlantskog saveza (NATO).



Predsjedavajuća Predstavničkog doma Borjana Krišto (Hrvatska demokratska zajednica - HDZBiH) danas je ponovila stavove te stranke kada je u pitanju opredjeljenje bh. euroatlantskih integracija, odbacujući tvrdnje neki političkih predstavnika da je taj stav HDZ-a samo deklarativan.



- Kao HDZ i u okviru Hrvatskog narodnog sabora učinit ćemo sve da svojim stavovima BiH učinimo stabilnom i prosperitetnom te da ona bude dobro mjesto življenja sva tri konstitutivna naroda i svih onih koji u njoj žive - dodala je.



Ona se zapravo, nakon pitanja novinara, referirala na izjavu poslanika Demokratske fronte (DF) u Predstavničkom domu PSBiH Dženana Đonlagića koji je kazao da je HDZ antinato stranka, a Đonlagić je danas tu raniju izjavu pojasnio riječima da se vidi kako je politika koju HDZ vodi potpuno pogrešna.



Napomenuo je da je takva politika potpuno u suprotnosti s onim za šta se deklarativno zalažu u kontekstu da BiH treba postati punopravna članica NATO saveza, a potom u praksi se sve radi da se to ne dogodi.



- Prema posjetama koje dužnosnici HDZ-a obavljaju može se zaključiti da je to politika koja je više okrenuta politici Rusije nago NATO saveza. Tražimo samo da poštuju odluke i zakoni koje su bh. institucija donijele u prethodnom periodu - istaknuo je Đonlagić.



Preciznije, referirao se na poštovanje važećeg Zakona o odbrani iz 2005. godine koji u članu 84 traži od bh. institucija da urade sve na putu BiH ka članstvu u NATO-u te Đonlagić dodaje da se od kandidata koji bi trebao obavljati najvišu funkciju na nivou BiH (predsjedavajući Vijeća ministara BiH) traži da to poštuje.



- U ovom trenutku "pružena ruka" od NATO saveza je generacijsko pitanje kako bi se konačno pitanje mira i stabilnosti stavilo po strani te da bi se ova država mogla baviti drugim reformama. To je pitanje svih pitanja. Aktiviranje MAP-a, pa novi saziv Vijeća ministara - podvukao je.



Poslanik Stranke demokratska akcije (SDA) Adil Osmanović smatra da stav Rusije prema putu BiH ka NATO-u nije neočekivan, odnosno radi se o stavu kojim su potvrdili da ne žele vidjeti BiH kao članicu NATO-a.



Ipak, od budućeg saziva Vijeća ministara BiH kaže da očekuje da se ponaša u skladu s Ustavom BiH, zakonom i postignutim dokumentima donesenim u ranijem periodu.



Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović kazao je danas da je svima jasno da je aktivacija Akcijskog plana za članstvo (MAP) samo tehnički korak, ali ne i članstvo NATO-a te ne vidi nikakav problem u smislu ispunjavanja uvjeta o aktivaciji MAP-a.



Predsjedavajući Kluba poslanika "Srpski klub" u Predstavničkom domu PSBiH Nenad Stevandić govoreći o tom pitanju ponovio je da je Narodna skupština Republike Srpske donijela Rezoluciju o vojnoj neutralnosti pojašnjavajući da to nije odluka protiv NATO-a, nego je to vojna neutralnost.



- Ni Austrija, ni Švicarska nisu protiv NATO-a, ali su neutralne. Ukoliko bi Srbija donijela odluku da bude članica NATO-a, mi bismo morali imati novu odluku koja bi determinirala naš stav. Tu odluku donosi Narodna skupština RS, a za one koji se vode načelima legitimiteta ona je obavezujuća za sve - pojasnio je.



Kada je u pitanju dolazak Putina i stav Rusije o NATO-u, Stevandić tvrdi da iz Rusije nikada nije došla niti jedna ružna rečenica o BiH kao i da ta zemlja nikada nije podnijela akt međunarodnog karaktera koji bi štetio BiH nego ima isključivo korektan stav - jednaka je prema svima u BiH.



- Uvođenje nas u priču Rusija i NATO to je da stavimo u drugi plan socijalnu zaštitu i ekonomiju te da se prepiremo oko vanjskopolitičkih prioriteta za koje ne postoje legitimne odluke u entitetima. To je odvlačenje pažnje od onoga što nas čeka, a to su ekonomija, privreda, socijalna politika i zaustavljanje odlaska mladih - zaključio je.



Usvajanje Godišnjeg nacionalnog plana u konačnici bi značilo aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP) na šta BiH čeka već godinama, a ovaj plan bi trebao ponuditi odgovore na set pitanja iz oblasti politike, odbrane, resursa i pravnih pitanja, no Vijeće ministara ga još uvijek nije usvojilo.





(FENA)