Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je novinarima u Sarajevu da sadašnji saziv Vijeća nestrpljivo očekuje imenovanje mandatara za sastav novog Vijeća ministara kako bi dosadašnji članovi mogli predati dužnost budućim od kojih se očekuje nastavak rada na prioritetima utvrđenim u svim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Odgovarajući na novinarsko pitanje koliko dugo on može biti predsjedavajući Vijeća ministara BiH i član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Zvizdić se pozvao na propise i dodao da nije svojom voljom u takvoj situaciji. On bi, kaže, želio da novi predsjedavajući Vijeća ministara stupi na dužnost što prije.



- Ovdje je pitanje kada će Predsjedništvo BiH dostaviti ime mandatara - dodao je Zvizdić.



Na pitanje kako će se on ponašati ako budžet bude na sjednici Zastupničkog doma, u odgovoru se također pozvao na zakone i propise koji definiraju specifičnu situaciju u kojoj, dodao je, nije samo on trenutno.



Zvizdić je odgovarao i na novinarska pitanja o aktivaciji MAP-a naglasivši da to nije proizvoljna volja bilo kog pojedinca ili političke partije.



- Zahtjev da bude usvojen ANP, prvi godišnji program Bosne i Hercegovine, baziran je na Zakonu o odbrani koji je i dalje važeći, na odlukama, i dalje važećim, Predsjedništva, kao i na Strategiji vanjske politike BiH usvojenoj prije 7- 8 mjeseci, u kojoj je precizirano da su među ključnim stubovima bh. vanjske politike - evropske integracije i dalji put ka NATO integracijama. Zbog toga je na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara i usvajanje ANP-a, a jučer, kao što znate, to smo prolongirali za neku od narednih sjednica. Da li će i kada biti usvojen, u kojoj formi i od koje institucije, vidjećemo - kazao je Zvizdić.



Evropski i NATO put svake države imaju zasebne procedure, ali su oni potpuno isprepleteni, naglašava predsjedavajući Vijeća ministara. Riječ je o zajedničkom djelovanju jer su politike Evropske unije i NATO saveza praktično identične.



Zvizdić podsjeća da sve članice EU nisu istovremeno i članice NATO-a, ali i da predominantan broj njih jeste.



- Govorimo, dakle, o paralelnim procesima i obavezama, ali govorimo o kauzalno povezanim procesima koji sasvim sigurno ne mogu biti potpuno razdvojeni - zaključio je.



Saopćio je i da su u završnoj fazi pripreme odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije jer su konačno sve radne grupe dostavile svoje odgovore, a mali dio, 0,03 posto odgovora bit će usaglašen u drugim tijelima Mehanizma koordinacije.



Zvizdić očekuje da će do kraja januara Bosna i Hercegovina biti spremna da odgovore na dodatna pitanja uputi ka Briselu pod uvjetom da ne bude bilo kakvih daljnjih blokada, a on se nada da ih neće biti.



Zvizdić poziva na ozbiljnost i poštivanje važećih odluka i zakona.



- Po važećim odlukama i zakonima, ne bi smjela postojati prepreka za usvajanje ANP-a, što bi otvorilo put za imenovanje mandatara za sastav Vijeća ministara. Svake godine se donosi novi ANP, dakle, ovo nije članstvo u NATO paktu, ovo je početak aktivacije MAP-a, koja će ići iz godine u godinu narednih pet ili šest godina - rekao je Zvizdić.



On naglašava da će se uspjeh u BiH mjeriti unutrašnjim političkim dogovorom, dobrom suradnjom partija koje su sad lideri procesa i prije svega dobrom saradnjom unutar naroda i građana BiH.



Zvizdić je za suradnju BiH sa susjedima, ali ne kao suradnju između naroda, već između država. Podsjetio je na njegovo obnavljanje inicijative da Hrvatska ratificira, a Bosna i Hercegovina te Srbija potpišu ugovor o granici. Time bi prestale sve intencije, razgovori o secesionizmu, novim podjelama, mogućim hegemonističkim projektima itd., mišljenje je predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.





(FENA)