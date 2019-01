Šef Kluba zastupnika Demokratske fronte (DF) u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dženan Đonlagić rekao je da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pomoću Dragana Čovića, pokušava iscrtavati neke nove granice na ovim prostorima.

Đonlagić je to istakao danas u svom reagovanju na izjavu Vučića o potrebi stvaranja trećeg entiteta u BiH.



- Mi u Bosni i Hercegovini želimo saradnju i regionalnu stabilnost i umjesto da gospodin Vučić želi i radi na istom za dobrobit cijelog regiona, on sada nažalost priziva nove teritorijalne podjele, pa čak i na neki način vrijeđa pojedine narode. Vučićev cinizam dobrih namjera demaskira ovakvo miješanje u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine - navodi se u reagovanju Đonlagića, saopćeno je iz DF-a.



Također navodi da je indikativno to što Vučić žali zbog činjenice da separatisti iz HDZ-a BiH ne uspjevaju u svojim planovima destrukcije Bosne i Hercegovine, kao i to da Vučić otvara ovu temu nakon misteriozne posjete Dragana Čovića Beogradu nakon 9. januara.



- Dodik nije jedini koji je spreman isporučiti suverenitet Bosne i Herecegovine Beogradu i Moskvi. U ovom trenutku na to je više spremna do temelja propala politika Dragana Čovića, koja u velikosrpskim aspiracijama u BiH hvata posljednju slamku spasa i to bi na umu trebali imati svi građani Bosne i Hercegovine a naročito Hrvati koje Čović gura u antinato blok Beograd – Moskva - dodaje Đonlagić.



Zbog svega toga, naglašava Đonlagić, trebna dodatno ojačati probosanskohercegovačku NATO koaliciju koja se definiše u Bosni i Hercegovini, ali i ukazati na to da ključne političke procese u BiH i u interesu države BiH ne mogu voditi politike sumnjivih namjera koje su ostale izvan te koalicije.

