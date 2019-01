Uoči službene posjete Beogradu predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio je o kretanju Srbije ka EU, a spomenuo je i planove Rusije za BiH.

On je dodao da za razliku od zapadnih partnera ne pokušava da stavi Srbiju pred vještački izbor "ili ste sa Rusijom ili ste sa Evropskom unijom".



Na Balkanu imamo mnogo prijatelja, ali Srbija je naš strateški partner, izjavio je Putin.



"Neću da krijem da smo bili iznenađeni prilično pasivnom reakcijom Evropske unije u vezi sa odlukom kosovskog parlamenta o transformaciji kosovskih sigurnsnih snaga u pravu vojsku. Jer je očigledno da su Srbi koji žive u ovoj pokrajini doživjeli takav potez kao direktnu prijetnju po svoju sigurnost", rekao je Putin u zajedničkom intervjuu za "Politiku" i "Novosti".



On ističe da taj potez stvara ozbiljan rizik zaoštravanja situacije u regionu.



Kad pričamo o situaciji na Balkanu, ocijenio je Putin, ozbiljan destabilizujući faktor ovdje predstavlja politika SAD i određenih zapadnih zemalja, usmjerena na učvršćivanje njihove dominacije u regionu.



On navodi i da je 2017, "uprkos stavu polovine stanovništva, u NATO bila uvučena Crna Gora".



"Uplašili su se referenduma po tom pitanju, i kao rezultat zemlja prolazi kroz period političke nestabilnosti", naveo je Putin.



Prema njegovim riječima, znajući i razumejući koliko je komplikovan Balkan i istorija tog regiona, Rusija ga je uvek smatrala prostorom za konstruktivnu saradnju.



On je naveo da se saradnja sa Republikom Srpskom, koja je sastavni dio Bosne i Hercegovine, odvija na osnovu uzajamne koristi, a striktno u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine.



"I dalje smo usmjereni ka realizaciji kako u Republici Srpskoj, tako i na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, projekata u sferi energetike, prerade nafte i trgovine gorivom, bankarstva, farmaceutike i u drugim oblastima", zaključio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, prenosi B92.

