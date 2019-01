Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović potvrdio je danas u Mostaru da je nakon prisustva obilježavanju neustavnog Dana RS u Banjaluci otputovao u Beograd, no nije precizirao sa kim se konkretno sastao u glavnom gradu Srbije niti šta su bile teme sastanaka.

"Što se tiče mojih putovanja i razgovora sa zemljama iz okruženja, ako ste pratili do sada moj vrlo jasan stav, on je bio da uz naš evroatlantski put i komunikaciju koju smo do sada imali, i na mom ličnom osnovu, ali i svih drugih dužnosnika sa Brislenom, prije svega su bili naši susjedi", kazao je Čović novinarima prije početka sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH.



Čović je istakao da ima redovnu ličnu komunikaciju sa nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti, te osobama iz političkog života iz zemalja regije - Crne Gore, Srbije i Hrvatske.



"Tih sastanaka ima jako puno. Glavnina njih je bez javnosti. To sasvim logično, jer su službeni sastanci. Ja ću i dalje te sastanke imati. Kada, gdje... Ne izlazim u javnost oko tih sastanaka, i prije 10, 20 dana bio sam u Zagrebu sa svim dužnosnicima, pa nismo nigdje kazali ništa oko toga", naveo je Čović.



On je potvrdio da je istu takvu imao komunikaciju sa predstavnicima vlasti u Srbiji, kao i sa predstavnicima vlasti u Crnoj Gori.



"To će se nastaviti dalje. To je na nivou 10-15 dana određene komunikacije, zavisi od vremena i prigode, u različitim oblicima", naveo je Čović.



Ranije je za Vijesti.ba iz Ambasade BiH u Srbiji potvrđeno da je Čović 9. i 10. januara boravio u Beogradu. Iz Ambasade su nam protvrdili da je Čovićev dolazak u Beogradu planiran u večernjim satima 9. januara, a da po završenim aktivnostima planiranim za 10. januar napušta glavni grad Srbije. O programu posjete predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića i razgovorima koje je imao u Beogradu, Ambasada BiH u Srbiji nema informacija, kao ni šira javnost u BiH.





(Vijesti.ba)