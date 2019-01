Bivša zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH i članica HDZ-a 1990 Diana Zelenika komentarisala je na svom Facebooku sudjelovanje predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića na proslavi neustavnog Dana RS-a. Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

Arhiv / 24sata.info

"Pred dva dana sam bila dežurna na Intenoj klinici i zatrpana sa porukama i mailovima da prokomentiram sudjelovanje gospodina Čovića proslavi 09.januara. Iznenađena sam zainteresiranošću hrvatskih medija koji su do sada potpuno ignorirali postojanje hrvatskih političara koji drugačije promišljaju, makar bili i kandidati za člana Predsjedništva.



Jednom od njih sam poslala sljedeći kratki odgovor jer zbog spašavanja ljudskih života nisam imala vremena za šire elaboriranje. Nisam vidjela da je objavljen:



Provela sam 4 godine kao zastupnica u Zastupničkom domu PS BIH uz potpuno ignoriranje hrvatskih medija osobito za vrijeme kandidature za člana predsjedništva stoga me iznenadio ovaj dopis. Svo vrijeme mandata sam se zalagala za ravnopravnost hrvatskog naroda, ali na prostoru cijele BiH uključujući i Posavinu i iz tog razloga predlagala gospodinu Čoviću da podnese apelaciju Ustavnom sudu za izmjene točaka izbornog Zakona koje se odnose za izbore u RS-u.



Ukazivala sam i na činjenicu da se nacionalni interesi ne brane osiromašavanjem i raseljavanjem vlastitog naroda. Borba protiv korupcije, kriminala i nepotizma rezultirala je oduzimanjem mojih ljudskih prava. Usprkos svemu pa i otvorenim pismom predsjednici G.Kitarović da sam i ja Hrvatica, jedini koga je službeni Zagreb priznavao je gospodin koji je neustavnog 09."januara" aplaudirao osuđenim zločincima protiv vlastitog naroda i koji nikada nije htio čuti vapaje biskupa Komarice.



Aplaudirao je onome koji je 220 tisuća Hrvata u RS-u sveo na cca 8 tisuća a neke od nas koji to osuđujemo a koji smo dragovoljci i veterani Domovinskog rata naziva izdajnicima. Stoga je po meni ovaj čin za svaku osudu i najmanje što je zaslužio je da mu se oduzme titula akademika koju mu velikodušno dade onaj kome je on prethodno dodijelio Večernjakov pečat", stoji u objavi Diane Zelenika na Facebooku.





(24sata.info)