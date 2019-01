Nekadašnji član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić kazao je danas za N1 da je hrvatski premijer Andrej Plenković ''jedina svjetla točka u Hrvatskoj i jedina nada'' naglasivši da ''ima puno razumijevanje za njegovo taktičko razračunavanje s desnicom''.

Stjepan Kljujić / 24sata.info

Kljuić je dodao da očekuje distanciranje zvaničnog Zagreba od politike Dragana Čovića i Hrvatske demokratske zajednice BiH priznavši da je, personalno, lider ove stranke za njega ''veliko razočarenje''.



''Kad je Gojko Šušak izmislio trik da se može dobiti status hrvatskoj viteza za 100.000 dolara, imigranti i imućni Hrvati željeli su imati tu povelju i Sanković je došao za ambasadora i počeo dijeliti putovnice zbog kojih hrvatski narod ima probleme. Još jedino što Hrvatima može pomoći da obuzda najezdu je taj Dom naroda'', ocijenio je Kljujić za N1.



Dodao je da je za vrijeme Paddyja Ashwdowna kao visokog predstavnika u BiH, ''spasio glavu'' Čoviću kojeg je tada savjetovao.



''Nije sve u tome da se Plenković eksponira, reagiralo je Ministarstvo vanjskih poslova. Jedini hrvatski ambasador u Bosni i Hercegovini dostojan funkcije je bio Josip Vrbošić. Što se tiče HDZ-a BiH, nema nikakvog logičnog objašnjenja, Čović je imao potencijal personalni, bio sam mu savjetnik i spasio sam mu glavu. Rekao sam Pediju - neka ide iz Predsjedništva, ali neka ostane u HDZ-u. Bio sam zabrinut. Opet Čović je persona koja je prihvatljiva. Tako je ostao u politici'', naglasio je on.



Govorio je, potom, o Hrvatima u Posavini u kontekstu dolaska delegacije HDZ-a na obilježavanje Dana Republike Srpske u Banjaluci sredinom protekle sedmice.



''Očekujem da se Zagreb distancira od ovakve politike Dragana Čovića koji je nažalost najveće razočarenje. Ima sve uvjete za jednog političara, ali je mentalno otišao u stranu. Surađivati s Dodikom je takva uvreda za hrvatski narod, da imaju malo obraza, morali su pomisliti na one žrtve u Prijedoru, u Brčkom i Derventi, da ne govorim o Vukovaru. To što se on pojavio u Banjaluci je posljedica kontinuirane saradnje i prijateljstva i to nauštrb morala. Osjećamo se poniženo kad vidimo da je tamo neki Večernjak izabrao Dodika. Izdaja Posavine od Tuđmana je veći grijeg od bilo kojeg u historiji Hrvata. Posavina je bila najmoćniji dio hrvatskog puka. Mi smo vjerovali da će se ona oporaviti, ali je nastala nova izdaja. Hrvati u Posavini će biti spominjani kao divni i sposobni ljudi, ali ih neće biti kao Feničana'', ocijenio je gost N1 televizije.



Kompletan razgovor pogledajte u nastavku.







(24sata.info)