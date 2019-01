Povodom odluke CIK-a o izboru delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH Dragan Čović, predsjednik HNS-a, najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH. No, kako kaže, neće moći pokrenuti apelaciju u Kantonu Sarajevo jer: „Trenutno u KS nema nijednog Hrvata.“

Arhiv / 24sata.info

Odgovorio mu je Damir Marjanović, zastupnik Naše stranke u Kantonu Sarajevo:



„I u Kantonu i u Skupštini Kantona na našu sreću, a izgleda na Vašu veliku žalost, ima Hrvata. Istina, u Skupštini Kantona nema HDZ-ovih zastupnika, a bilo bi, u najmanju ruku, čudno da ih ima jer je upravo HDZ sa svojim partnerima već desetljećima dobrano radio na tome da se stvori privid kako Hrvata nema nigdje osim u onim dijelovima BiH kojima ova stranka 'vlada'. U krajnjem slučaju ovakve izjave o legitimnim i nelegitimnim Hrvatima jasno stavljaju do znanja svima da HDZ i nije zainteresiran za Hrvate izvan teritorija koje podrazumijeva da su pod njegovom jurisdikcijom.



Nedavno je jedan medijski izvor blizak 'legitimnom HDZ političkom programu' opisao kolegicu Danijelu Kristić (inače zastupnicu u Skupštini Kantona Sarajevo) i mene kao 'halal Hrvate'. Stoga ću rado podsjetiti i taj medijski izvor, i bivšeg člana Predsjedništva, ali i sve ostale na činjenicu da je, sad već davne 2013. godine, u Sarajevu bilo 13.607 Hrvata. Mogu samo zamisliti koliko ih je u Sarajevu bio ne tako davne 2018.



Međutim, te 2018 jedan čovjek koji je sasvim slučajno i Hrvat, je dobio podršku 13.134 stanovnica i stanovnika Kantona Sarajevo. Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih – naravno! No, siguran sam da je više Hrvata iz Kantona Sarajevo glasalo za tog čovjeka, nego je nositelj liste HDZ-a dobio hrvatskih glasova recimo u Kantonu 10. Stoga ovaj 'halal Hrvat', a Bosanac prije svega, će Vam 'halaliti' ove male pakosti, ali teško da će vama samoprozvanim 'legitimnim' halaliti Posavinu i Republiku Srpsku koju vaša politika i politika vaših najbližih saveznika ostavi bez Hrvata, ili pak rodno selo moga oca na Baniji koje spališe oni čiju politiku štuju i baštine vaši dugogodišnji politički saveznici. Stoga, ako se i desi da u Dom naroda uđem, siguran sam da ću, kako Vi kažete, itekako zastupati interese hrvatskoga naroda u BiH, i to onoga velikoga dijela kojeg ste Vi 'halalili'. No, kako i sami znate reći: 'vidjet ćemo insha'Allah'.

Na kraju, ovakvo etiketiranje sarajevskih Hrvata kao nedovoljno dobrih i nelegitimnih (vjerovatno na osnovu nedostatka HDZ članske iskaznice) od strane jednoga doktora znanosti, to mogu reći i kao znanstvenik i čovjek, je u najmanju ruku neetično, da ne upotrijebim neku težu riječ.“

(F24satainfo)