Predsjednik Hrvatskoga narodnoga sabora (HNS) BiH Dragan Čović najavio je u ponedjeljak u Mostaru apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke Središnjeg izbornoga povjerenstva (SIP) koja se odnosi na izbor izaslanika u Dom naroda FBiH.

Arhiv / 24sata.info

- Odluka SIP-a ne uvažava odluku Ustavnoga suda BiH, i to HNS želi naglasiti jer je izborni zakon u jednom dijelu stavljen van snage, a mi smo stava da izborni zakon može isključivo mijenjati zakonodavac - poručio je Čović nakon današnje sjednice Predsjedništva HNS-a.



Po njegovim riječima, HDZ BiH, odnosno HNS BiH želi osigurati legitimno političko predstavljanje.



- To će uraditi struka i predstavnici Zastupničkoga i Doma naroda u BiH, a ne SIP - kazao je Čović.



Očekivanja nisu velika, ali je forma i poruka bitna "da time nismo apsolutno zadovoljni", dodao je.



Komentirajući uspostavu Vlade Sarajevskog kantona naglasio je: "U poziciji smo da ne možemo uputiti apelaciju jer nemamo legitimnog predstavnika koji to može uraditi, što je apsurd čitavog sustava".



- Mi tražimo samo da BiH profunkcionira kao normalna država sukladno Aneksu 4 gdje se mora osigurati legitimnost predstavljanja što je pojasnio Ustavni sud BiH. S te strane nemam dvojbi hoće li se netko predstavljati u javnosti kao Hrvat, a ime mu sugerira neku drugu poruku. Samo se ne može spekulirati i biti dio inženjeringa kojim bi se jedan narod majorizirao - pojasnio je Čović.



- Poticat ćemo stoga, prije svega, prijatelje Bošnjake u Sarajevu i bošnjačke stranke da razumiju da ovo što rade ne donosi nikome dobro, nego je nastavak etničkoga čišćenja nekim drugim sredstvima - ocijenio je Čović.



Kada je riječ o formiranju vlasti, Čović napominje da ne vidi nijednog razloga da se vlast ne formira u svim županijama gdje HDZ ima većinu, i to do kraja siječnja.



Po njegovim riječima, aktualna politička situacija u BiH ocijenjena je uvjetno stabilnom.



- Politička situacija u BiH je uvjetno stabilnija, u ambijentu kakva imamo i koji se nije bitnije mijenjao zadnjih nekoliko mjeseci, prije izbora pa do danas - ustvrdio je Čović.



Predsjednik HNS-a BiH najavio je 30. sjednicu Predsjedništva HNS-a koja će se održati 21. siječnja, pet dana prije Sabora tog tijela.

(FENA)